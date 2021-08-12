شركة روسية بصدد عرض "آلة تقطيع" أمنية خلال المعرض العسكري المقبل

كشفت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، أنها ستقوم بعرض آلة التقطيع المصنوعة من الشركة، والقادرة على تدمير مختلف الأشياء من أوراق وأقراص وبطاقات بلاستيكية.

وأشارت الشركة إلى أن الآلة، التي ستقوم بعرضها خلال المعرض القادم من المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2022، تتميز بقدرتها على تمزيق الورق بأعلى مستوى من السرية.

كما يتيح الجهاز إتلاف المستندات الورقية والبطاقات البلاستيكية والأقراص المضغوطة وأقراص أخرى.

ويقوم الجهاز بتقطيع ورقة A4 إلى قطع بحجم 0.8 × 1 ملم، مما يجعل من المستحيل استعادة مستند تالف حتى مع استخدام برامج وأجهزة خاصة. والجهاز قادر على تمزيق ما يصل إلى ست ورقات بوزن قياسي 80 جم / م 2 في وقت واحد بسرعة قطع 60 مم في الثانية.

وقالت الشركة إن "آلة التقطيع الجديدة توفر أقصى مستوى من الحماية للمعلومات السرية. جهاز من هذه الفئة مخصص للاستخدام في الوكالات الأمنية والبنوك والمؤسسات الصناعية.

وتأسست "روس إلكترونيكا" في عام 1997، وفي عام 2009 أصبحت جزءًا من "روستيخ".