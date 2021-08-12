أفغانستان تعلن استعدادها لشراء مروحيات قتالية من روسيا

وقال وزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمار على الهواء لمحطة الإذاعية "إيخو موسكفي" (صدى موسكو): إن أفغانستان مستعدة لشراء مروحيات قتالية من روسيا وتنتظر ردا من الحكومة الروسية".

بينما تستمر المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان" (مصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا) منذ عدة سنوات، والتي استولت في الأشهر الأخيرة على مناطق واسعة في المناطق الريفية والحدودية وشنت الهجوم على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.

في أوائل أغسطس/ آب، احتلت "طالبان" المركز الإداري لإحدى المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 للمرة الأولى منذ عام 2016. بعد ذلك، أعلنت الاستيلاء على 9 آخرين، من بينهم مدينة قندوز، الواقعة على بعد 60 كم من أقرب معبر حدودي في طاجيكستان. وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات أنها استعادت السيطرة على عدد من عواصم المحافظات، واستمرت الاشتباكات في عدد منها.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام الغربية، فإن خضوع مدينة قندوز لسيطرة المتمردين قد يعني نقطة تحول في تطور الوضع في أفغانستان. في الوقت نفسه، نفت كابول المعلومات المتعلقة بفقدان السيطرة على قندوز.