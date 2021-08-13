روسيا تعرض لأول مرة في تركيا مقاتلتها من الجيل الخامس

تشارك روسيا في معرض الأسلحة الدولي "إيديف2021"، الذي تستضيفه مدينة اسطنبول التركية في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 أغسطس/آب، بأحدث منتجات صناعتها الدفاعية.

وقالت شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، في بيان صحفي، إنها ستعرض خلال معرض "إيديف 2021" أحدث منتجات الصناعة الدفاعية الروسية التي لم يتم عرضها في تركيا من قبل، منها مقاتلة "سو-57أ" من الجيل الخامس وطائرة "أوريون-أ" المسيرة ومدفع هاوتزر "مستا-إس" الذاتي الحركة عيار 155 ملم.

ومن بين معروضات الجناح الروسي في معرض "إيديف 2021" نماذج مصغرة من مقاتلة "سو-35" ومروحية "كا-52" ودبابة "تي-90إس".

ويضم الجناح الروسي إجمالاً المعلومات عما يزيد على 400 صنف من المنتجات الروسية التي يمكن أن يكون لها استخدام عسكري أو استخدام مزدوج عسكري وسلمي أو استخدام سلمي، ومنها منتجات مجمع "ألماز أنتي" للدفاع الجوي الذي يقدم أشهر منتجاته مثل منظومة صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات ومنظومة "فيكينغ" ومنظومة "بوك-إم2أ".

ومن بين المؤسسات الروسية التي تقدم منتجاتها في معرض"إيديف 2021" شركة "كلاشنيكوف" التي ستعرض أبرز منتجاتها من الأسلحة النارية الخفيفة.