صحيفة تكشف عن هوية كبار مستوردي الأسلحة الروسية

وأوضحت صحيفة "فيدوموستي" أن المقصود بالصادرات السرية هي المنتجات التي تصفها مصلحة الجمارك بأنها عسكرية.

وأظهرت بيانات مصلحة الجمارك الروسية أن إجمالي الصادرات العسكرية الروسية ارتفع بنسبة 61 في المائة من 16.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020 إلى 27 مليارا في النصف الأول من عام 2021، منها 60 مليون دولار قيمة الدبابات والمدرعات الأخرى و78 مليونا قيمة السفن.

وحسب نفس البيانات فإن قائمة الدول التي توجه روسيا صادراتها العسكرية "السرية" إليها تتصدرها جمهورية التشيك، التي استوردت ما قيمته 683 مليون دولار من روسيا في النصف الأول من العام الحالي، والجزائر (603 ملايين) والصين (488 مليون دولار).