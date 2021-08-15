روبوت يغطي السماء... روسيا تخطط لإنشاء مجمع دفاع جوي جديد

صرح مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية لوكالة "سبوتنيك"، أنه قد يظهر تعديل جديد لمجمع الروبوتات "أوران-9" في روسيا. وأنه من المخطط إنشاء دفاع جوي على أساسه.

سيكون المجمع قادرًا على تعزيز نظام الدفاع الجوي للقوات المؤللة ووحدات الدبابات.

سيتخصص نظام الدفاع الجوي الآلي في تدمير الطائرات وأسلحة الهجوم الجوي التي تعمل على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة للغاية.

يذكر أن المركب الروبوتي متعدد الوظائف القتالي غير المأهول "أوران-9" دخل الخدمة في عام 2019. وهو مصمم للقيام بمهام الاستطلاع ومكافحة الإرهاب. في تكوينه الحالي، الروبوت قادر على مواجهة كل من عربات المشاة والمدرعات.

تضم سلسلة الروبوتات أيضًا مجمع إزالة الألغام "أوران-6" ومجمع إطفاء الحرائق "أوران-14".