"سو-30كي" تحلق على ارتفاع منخفض جدا... فيديو

حيث تم تجهيز الطيران القتالي للقوات الجوية الأنغولية بتكنولوجيا الطيران المطورة في روسيا. على سبيل المثال، لا تزال "ميغ-21" و"ميغ-23" من التعديلات المختلفة تعمل هناك.

National Air Force of Angola Su-30K low pass pic.twitter.com/BdOPThZbwM — alex (@africaken1) August 10, 2021

الطائرات الهجومية هناك هي "سو-22إم4" و"سو-25كي" و"سو-24إم كي". تم شراء 8 طائرات "سو-27إس كي" وإصداراتها للتدريب القتالي في نهاية التسعينيات. حاليا، لا تزال 7 طائرات في الخدمة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

في عام 2019، تم الانتهاء من تسليم 12 طائرة "سو-30كي" بمقعدين.

حاليا يتم استخدام "سو30كي" بنشاط. تم نشر مقطع فيديو لتحليق هذه الطائرة، بما في ذلك مرورها على ارتفاع منخفض، على الشبكات الاجتماعية.