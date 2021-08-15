"مي-171" تنزل مدافع هاوتزر إيطالية... صور

يتكون أساس أسطول المروحيات التابع لسلاح الجو البنغلاديشي من طائرات روسية الصنع، في المجموع هناك ما يقرب من عشرين وحدة.

يتم استخدام "مي-17" و"مي-171" و"مي-172" في مهام مختلفة، بما في ذلك توفير الدعم الناري. للقيام بذلك، يتم تعليق وحدات عليها لإطلاق صواريخ طائرات غير موجهة قادرة على إصابة أهداف على مسافة 4000 - 6000 متر، اعتمادًا على التعديل، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

Mi-171Sh of Bangladesh Army Aviation Group (AAG) carrying Oto Melara Mod56 105mm pack howitzers. pic.twitter.com/pILWG5ji3V — Defense Technology of Bangladesh-DTB (@DefenseDtb) August 12, 2021

يتم استخدام القنابل ذات العيارات المختلفة والحاويات بمدافع النيران السريعة عيار 23 ملم والمدافع الرشاشة عيار 7.62 ملم من طراز "بي كي" ضد العدو.

من الممكن نقل ما يصل إلى 36 فردًا عسكريًا، و 12 جريحًا على نقالة، و 4000 كغ من البضائع داخل المقصورة ونفس الكمية على الرافعة الخارجية. يتم استخدام هذه الأخيرة بنشاط من قبل سلاح الجو البنغلاديشي، على سبيل المثال، أثناء التدريبات، يتم نقل أنواع مختلفة من الأسلحة بهذه الطريقة، مثل مدافع الهاوتزر الإيطالية OTO Melara Model 56 عيار 105 ملم التي تزن 1290 كغ، والتي تعمل مع وحدات القوات المسلحة المتنقلة.

يصل وزن الإقلاع الأقصى للطائرة إلى 13000 كغ. سرعة الانطلاق - 230 كم / ساعة. الحد الأقصى - 250 كم / ساعة. مدى الرحلة - 580 كم، مع خزانين وقود إضافيين - 1065 كم. الطاقم - 3 أفراد.

تم تجهيز المروحيات بدروع إضافية، ومعدات لإطلاق النار على أهداف حرارية كاذبة، ورؤوس توجيه الصواريخ المشوشة لأنظمة الدفاع الجوي. هذه الحماية مهمة جدًا أثناء مهام حفظ السلام.