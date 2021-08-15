"إف-22" تهبط اضطراريا... فيديو

قامت مقاتلة من طراز "F-22"، من السرب 199 التابع لسلاح الجو الأمريكي، بهبوط اضطراري في مطار يونوي الدولي في هاواي.

ولم يصب أحد بأذى، وظهر شريط فيديو للعملية على شبكة الإنترنت.

يتم استخدام مطار يونوي من قبل كل من شركات الطيران المدنية والطيارين العسكريين من قاعدة بيرل هاربور التابعة للبحرية الأمريكية. واجهت طائرة "F-22"، التي كانت تقوم برحلة تدريبية، حالة طارئة في الجو وأجبرت على العودة إلى المطار بشكل غير مخطط.

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تم تجهيز جميع المدارج الأربعة في مطار هاواي الرئيسي بمضخات "BAK-14" الجوية، كما أن "F-22"، مثل جميع مقاتلات القوات الجوية الأمريكية، مجهزة بخطاف قابل للسحب لمثل هذه المواقف. في الأوقات العادية، يتم إخفاء الخطاف خلف غطاء مفصلي في بدن الطائرة.

سارت عملية الهبوط الاضطراري للطائرة بشكل جيد، وتوقفت على المدرج. استغرق الفنيون ساعة ونصف الساعة لإعادة "BAK-14" إلى حالة العمل، وطوال هذا الوقت كان المدرج مغلقًا.

كتب موقع "ذا درايف": "في حد ذاته، الهبوط الاضطراري ليس نادرًا ويمارسه بانتظام الطيارون العسكريون. لكن مثل هذا الفيديو بمشاركة F-22 لا يُشاهد كثيرًا".