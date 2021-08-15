وسائل إعلام يابانية تعبر عن إعجابها بدبابة "تي-90" الروسية

لاحظ المؤلفون قدرتها الممتازة على السير، وزيادة سلامة الطاقم والخفة النسبية للهيكل.

وفقًا للصحافيين، تم تحديث الدبابة بشكل جذري مقارنة بسابقاتها، أي أنها أصبحت أفضل وأكثر قدرة على التخفي. كما أنها تتميز بأداء مثير للإعجاب.

وأشار الصحفيون إلى ظهور برج جديد بشكل أساسي بمدفع 125 ملم وصواريخ موجهة لتدمير المركبات المدرعة والمروحيات على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات.

بالإضافة إلى ذلك، أثر نظام التحكم الآلي في إطلاق النار والمشهد البانورامي بشكل خطير على دقة ووقت إعداد الضربة الأولى.

وفقًا للصحفيين اليابانيين، فإن الأجهزة الإلكترونية الحديثة تتعقب الأهداف بسرعة في وضع إطلاق النار "الصياد المدفعي" في الوقت الذي يجري فيه القائد الاستطلاع بغض النظر عن موقع البرج.