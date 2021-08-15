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    صورة بتاريخ 6 أغسطس/ آب عام 1945 - يظهر فيها الجرحى والمصابين في هيروشيما، الذين يتلقون المساعدة الأولية والعلاج من قبل القوات العسكرية اليابانية في أغسطس/ آب 1945

    بعد 8 عقود من استسلامه في الحرب العالمية الثانية... ما قدرات الجيش الياباني؟

    © AP Photo
    رصد عسكري
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    كان الجيش الياباني واحد من أقوى جيوش العالم خلال الحرب العالمية الثانية حتى تمكنت قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من إجباره على الاستسلام عام 1945.

    قاذفة القنابل الأمريكية بي-29
    © Photo / U.S. Air Force Airman/Public domain
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    ورغم إعلان اليابان الاستسلام في الـ 15 من أغسطس/ آب عام 1945، إلا أن التوقيع على الاستسلام جرى في الـ 2 من سبتمبر/ أيلول من ذات العام، بحسب موقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في تقرير عن الحرب العالمية الثانية.

    لماذا استسلمت اليابان؟

    خلال العام الأخير من الحرب تراجعت قوة الجيش الياباني بصورة متواصلة، إثر تعرضها لضربات هائلة من الولايات المتحدة الأمريكية في البر والبحر.

    ففي عام 1945 وصلت قوات المارينز الأمريكية إلى جزيرة "ايو جيما" وتم احتلال "أوكيناوا"، خلال فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان على التوالي.

    وفي الـ 6 من أغسطس 1945، تعرضت اليابان لأول هجوم نووي في التاريخ، حيث أسقطت القاذفات الأمريكية قنبلة نووية على مدينة هيروشيما اليابانية.

    وتلى ذلك إسقاط قنبلة أخرى على مدينة نجازاكي في الـ 9 من أغسطس.

    وقاد ذلك إلى إعلان استسلام الجيش الياباني في الـ 15 من أغسطس والتوقيع عليه رسميا في الـ 2 من سبتمبر 1945.

    ما هي قوة الجيش الياباني في 2021؟

    بعد الاستسلام تراجعت قوة الجيش الياباني بصورة كبيرة، لكن بعد 76 عاما من استسلامه أصبح الجيش الياباني يحتل المرتبة رقم 5 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، عن أقوى جيوش العالم.

    انفجار نووي
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    ورغم أن عدد جنود الجيش الياباني لا يتجاوز 319 ألف جندي، بينهم 250 ألف فقط قوات عاملة، إلا أن التقنيات المتطورة والأسلحة الحديثة التي يعتمد عليها الجيش الياباني في البر والبحر والجو جعلته من أفضل 5 جيوش في العالم.

    ما هو حجم القوة الجوية لليابان؟

    أصبح الجيش الياباني الذي يعرف بـ "قوات الدفاع الذاتي" يمتلك قوة جوية هائلة تضم ألف و480 طائرة حربية جميعها من طرازات متطورة.

    وتضم القوات الجوية اليابانية 256 مقاتلة وطائرة اعتراضية و17 طائرة هجومية و61 طائرة نقل عسكري.

    مقاتلات إف 35 الشبحية التي حصلت عليها اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية
    © AP Photo / Eugene Hoshiko
    مقاتلات إف 35 الشبحية التي حصلت عليها اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية

    كما تضم 427 طائرة تدريب و162 طائرة مهام خاصة و6 طائرات تزود بالوقود في الجو، إضافة إلى 552 مروحية عسكرية، بينها 119 مروحية هجومية.

    ما حجم القوات البرية اليابانية؟

    يمتلك الجيش الياباني 1004 دبابة متنوعة، و5 آلاف و500 مدرعة، و214 مدفع ذاتي الحركة و480 مدفع ميداني و99 راجمة صواريخ.

    ما هو تصنيف الأسطول الياباني؟

    أصبحت اليابان تمتلك واحدا من أقوى 19 أسطولا في العالم، يضم 155 وحدة بحرية، بينها 4 حاملات مروحيات و37 مدمرة و6 كورفيتات و20 غواصة، إضافة إلى 6 سفن دورية و21 كاسحة ألغام بحرية.

    سفن حربية يابانية أثناء عرض عسكري للأسطول الياباني
    © AP Photo / Shizuo Kambayashi
    سفن حربية يابانية أثناء عرض عسكري للأسطول الياباني

    ما حجم قوة الدعم اللوجستي للجيش الياباني؟

    تمتلك اليابان قوة دعم لوجيستي هائلة تعتمد على أسطول تجاري يضم 5 آلاف و17 سفينة تجارية و44 ميناء رئيسي و175 مطار، إضافة إلى شبكات طرق وسكك حديدية ضخمة.

    ما هي ميزانية دفاع اليابان؟

    تشير إحصائيات عام 2021، إلى أن ميزانية دفاع الجيش الياباني هي 51 مليار و700 مليون دولار أمريكي.

    ما هي مساحة اليابان؟

    تصل مساحة اليابان إلى نحو 377.9 ألف كيلومترا مربعا، ولديها سواحل يتجاوز طولها 29.7 ألف كيلومترات.

    إنفوجرافيك... أخطر 5 أسلحة يملكها الجيش الياباني
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