القوات السوفييتية تطوق برلين وأمريكا تقصف اليابان بالقنابل النووية

في الـ 15 من أغسطس/ آب 1945، أعلنت اليابان استسلامها في الحرب العالمية الثانية، ووقعت على الإعلان رسميا في الـ 2 من سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، وهو التاريخ الذي أصبح نهاية حرب راح ضحيتها 85 مليون شخص.

كيف بدأت الحرب العالمية الثانية؟

كانت اليابان آخر دولة من دول المحور تستسلم لجيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بعد إيطاليا، التي استسلمت عام 1943، وألمانيا التي أعلنت استسلامها في الـ 8 من أغسطس 1945، بعد أيام من وصول القوات السوفييتية إلى برلين.

يعتبر مؤرخون أن غزو القوات الألمانية لبولندا في 1 سبتمبر 1939، كان بداية الحرب العالمية الثانية، خاصة أن بريطانيا وفرنسا، أعلنتا الحرب عليها بعد غزو بولندا بيومين.

يذكر أن اليابان قامت بغزو الصين في 7 يوليو/ تموز 1937.

ما هو الاتفاق الثلاثي لـ "دول المحور" ومتى تم توقيعه؟

ورغم ذلك، فإن غزو الصين وبولندا، جرى قبل توقيع ما يطلق عليه "الاتفاق الثلاثي" بين ألمانيا وإيطاليا واليابان، في 22 سبتمبر/ أيلول 1940.

وكان هذا الاتفاق بموجب الوثيقة، التي تم بموجبها تشكيل التحالف العسكري لدول المحور، التي واجهت جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

تسلسل زمني لأبرز أحداث الحرب العالمية الثانية:

1 سبتمبر 1939: قامت القوات الألمانية بغزو بولندا وبعدها بيومين أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب عليها.

من 9 أبريل/ نيسان حتى 22 يونيو/ حزيران 1940: القوات الألمانية تسيطر على غالبية أوروبا الغربية بما فيها فرنسا.

10 يوليو/ تموز 1940: ألمانيا تطلق الحملة الجوية المعروفة بـ "معركة بريطانيا" ضد المملكة المتحدة.

22 سبتمبر 1940: ألمانيا وإيطاليا واليابان توقع "الاتفاق الثلاثي" في برلين، وهو الاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل قوات المحور في الحرب العالمية الثانية.

7 ديسمبر/ كانون الأول 1941: القوات الجوية التابعة للأسطول الياباني تهاجم قاعدة بيرل هاربور الأمريكية.

8 ديسمبر 1941: أمريكا تعلن الحرب على اليابان.

11 ديسمبر 1941: الولايات المتحدة الأمريكية تعلن الحرب على ألمانيا وإيطاليا.

من 4 إلى 7 يونيو/ حزيران 1942، الولايات المتحدة تهزم الأسطول الياباني في معركة ميدواي، التي تعتبر من أهم المعارك البحرية في المحيط الهادئ.

9 يوليو 1942: قوات الحلفاء تغزو جزيرة صقلية التابعة لإيطاليا في البحر المتوسط.

8 سبتمبر 1943: إيطاليا تعلن انسحابها من الحرب، لكن ألمانيا تغزو شمال إيطاليا.

4 يونيو 1944: قوات الحلفاء تنفذ إنزالا برمائيا ناجحا لقواتها على شاطئ نورماندي شمال فرنسا.

25 أغسطس 1944: قوات الحلفاء تسيطر على باريس.

16 ديسمبر 1944: القوات الألمانية تنفذ هجوما مضادا في شمال فرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج، وهو الهجوم الذي يعرف بـ "معركة الثغرة"، التي يسميها الأمريكيون معركة "الأردين".

19 فبراير/ شباط 1945: قوات المارينز الأمريكية تتمكن من الهبوط على جزيرة "أيو جيما" اليابانية.

22 مارس/ أذار: القوات الأمريكية في أوروبا تتمكن من عبور نهر الراين في ألمانيا.

1 أبريل/ نيسان 1945: القوات الأمريكية في المحيط الهادئ تغزو جزيرة أوكيناوا اليابانية.

25 أبريل 1945: القوات السوفيتية تطوق العاصمة الألمانية برلين، وتلتقي مع القوات الأمريكية على نهر "إلبه".

8 مايو/ أيار 1945: ألمانيا تعلن استسلامها وانتصار قوات الحلفاء في أوروبا.

6 أغسطس 1945: القاذفات الأمريكية تسقط أول قنبلة نووية على هيروشيما اليابانية.

9 أغسطس 1945: أمريكا تسقط القنبلة النووية الثانية على مدينة نجازاكي اليابانية.

15 أغسطس 1945: استسلام اليابان.

2 سبتمبر 1945: اليابان توقع رسميا على قرار الاستسلام.

ما هي الحصيلة التقديرية للحرب العالمية الثانية؟

يقول موقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن جنود من غالبية دول العالم شاركوا في الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن حصيلة قتلاها من العسكريين والمدنيين على السواء وصلت إلى نحو 85 مليون شخص.

متى انتهت الحرب رسميا؟

كانت نهاية الحرب العالمية الثانية باستسلام اليابان، الذي تم توقيعه رسميا في 2 سبتمبر 1945، على متن إحدى السفن الحربية الأمريكية في خليج طوكيو، وذلك بعد استسلام كل من إيطاليا وألمانيا في أوروبا.