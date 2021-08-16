روسيا تزود أحدث وسيطة دفاع جوي بصواريخ فريدة من نوعها

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 20 يوليو/تموز 2021، أن منظومة صواريخ "إس-500" المضادة للأهداف الجوية أكدت مواصفاتها خلال رماية تجريبية نفذتها في ميدان رماية "كابوستين يار" في مقاطعة استراخان، مستهدفة هدفا بالستيا سريعا.

وكشف مصدر صناعي عسكري لوسائل الإعلام، في 29 يوليو، أن وزارة الدفاع ومؤسسة "ألماز أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي وقعتا اتفاقية بدء تصنيع منظومات "إس-500".

وأعلن مصدر آخر، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء تصنيع الصواريخ لمنظومات "إس-500". وقال الخبير العسكري، فيكتور موراخوفسكي، في تصريحات صحفية إن من الضروري أن تتوفر الذخيرة عندما يدخل السلاح الجديد الخدمة العسكرية.

وذكرت صحيفة "فزغلاد" نقلا عن الجنرال المتقاعد ألكسندر لوزان، نائب قائد قوات الدفاع الجوي الروسية سابقا، أن الصواريخ الخاصة بمنظومة "إس-500" فريدة من نوعها إذ أنها مخصصة لاعتراض أهداف خلف غلاف الأرض الجوي.

وأشار إلى أن منظومة "إس-500" تتميز بتنوع صواريخها التي يتعامل كل منها مع أهداف معينة. وعلى سبيل المثال لن يستخدم الصاروخ المخصص لاعتراض أهداف بالسيتية (صواريخ) ضد الطائرات المسيرة حيث يوجد صاروخ بسيط لاعتراض الطائرات المسيرة المعادية. وتقدر منظومة "إس-500" على التعامل مع أهداف ايرودينامية (طائرات) أيضا.

ولن تكون منظومة "إس-500" بديلا لمنظومة "إس-400"، فالمهمة الموكلة إلى كل منهما تختلف عن المهمة الموكلة إلى الأخرى. ويقول الخبير موراخوفسكي إن منظومة "إس-400" مخصصة لحماية منطقة محددة من هجوم الطائرات وهجوم الصواريخ جزئيًا، في حين ستتولى منظومة "إس-500" حماية القوات الصديقة في مسرح العمليات الحربية من هجوم الطائرات والصواريخ. كما ستسند إليها مهمة حماية المنشآت الحكومية والعسكرية الهامة.

ويعتقد الجنرال لوزان أن منظومات "إس-500" ستوضع في شطر روسيا الأوروبي في الغالب لمواجهة ما يملكه حلف شمال الأطلسي من وسائل الهجوم الجوي والفضائي.