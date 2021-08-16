الجيش الأمريكي يحصل على نموذج بالحجم الطبيعي للدبابة الصينية "تايب 99"... صور

إذا تم تقديم عينات سوفيتية أو روسية في وقت سابق، مثل "تي-90"، فقد بدأ ظهور المزيد والمزيد من تقليد منتجات المجمع الصناعي العسكري لجمهورية الصين الشعبية.

Макет китайского танка ZTZ-99 (Type 99) замечен в США. pic.twitter.com/qezgIV3Yhe — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 16, 2021

على سبيل المثال، في العام الماضي كان هناك الكثير من الحديث عن ظهور نسخة من مقاتلة الجيل الخامس من طراز "Chengdu J-20" في سلاح مشاة البحرية الأمريكية. الآن، على أحد المسارات، رصد جرار مزود بشباك الجر، حيث يتم نقل نموذج يحاكي دبابة القتال الرئيسية ZTZ-99 (تايب 99)، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

حاليا، تعتبر "تايب 99" من أحدث الدبابات في القوات البرية لجيش التحرير الشعبي. تم تجهيز معظم وحدات جيش التحرير الشعبي الصيني النخبة بها. وفقًا لمصادر مختلفة، تم إنتاج أكثر من 650 من "تايب 99" وأكثر من أربعمائة من "تايب 99 أ". كسلاح رئيسي، تم استخدام النسخة المحلية من المدفع السوفيتي ذو التجويف الأملس 125 ملم ذو التحميل الأوتوماتيكي 2A46M، المعين ZPT-98. يمكن لهذا السلاح، بالإضافة إلى ذخيرة المدفعية التقليدية، استخدام أسلحة الصواريخ الموجهة. يوجد مدفعان رشاشان: محوري 7.62 ملم و12.7 ملم مضاد للطائرات. يتيح نظام تحديد الهدف الحديث متعدد القنوات القتال بشكل فعال ليلاً ونهارًا.

وبحسب خبراء من الولايات المتحدة والناتو، فإن الدبابات الصينية تحولت إلى خصوم خطيرة، لذا فليس من المستغرب أن الجيش الأمريكي بدأ يتعلم كيف يقاومها. في المقابل، يرى الجيش الصيني أن M1 عدوًا، فقد رصد نموذج أبرامز في الصين.