صواريخ لا ترصد... روسيا تستعد لتسليح قواتها بصاروخ استراتيجي متطور

وقال العقيد فلاديمير نيستيروف، رئيس التعليم العسكري في قوات الصواريخ الاستراتيجية، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إن طلبة أكاديمية قوات الصواريخ الاستراتيجية بدأوا يتلقون التدريبات المناسبة لاستخدام صواريخ "سارمات".

ويتحلى صاروخ "سارمات" الذي يجب أن يدخل الخدمة العسكرية في عام 2022 بمواصفات غير مسبوقة، حيث يستطيع الوصول إلى هدف يبعد عن مكان إطلاقه بـ18 ألف كيلومتر. ويبلغ طوله 35.5 متر، وقطره 3 أمتار. ويصل صاروخ "سارمات" إلى هدف متبعا مسارا لا يمكن التكهن به من دون أن يدخل مجال عمل مضادات الصواريخ، ويستطيع أن يشق طريقه عبر قطبي الأرض الشمالي والجنوبي.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن صاروخ "سارمات" يستطيع أن يحمل 15 رأسا مدمرا من طراز "أفانغارد". ويمكن أن تبلغ سرعة رأس "أفانغارد" بعد أن ينفصل عن الصاروخ، 15 ماخ (الماخ سرعة الصوت)، وهي سرعة تجعل اعتراضه من قبل وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليا والمستقبلية مستحيلا.

الرد المناسب

وبدأت روسيا تعمل على إنشاء صاروخ بعيد المدى يمكن إطلاقه من المنصة المتحركة في نهاية سبعينات القرن العشرين بعد أن دخل صاروخ "مينيتمين 3" الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو صاروخ قادر على ضرب منصات ثابتة مخبأة تحت الأرض لإطلاق الصواريخ الروسية العابرة للقارات.

ودخل هذا الصاروخ الذي أطلق عليه اسم "توبول" الخدمة العسكرية رسميا في 1 ديسمبر/كانون الأول 1988. ثم تم تطوير هذا الصاروخ إلى "توبول إم" وهو صاروخ أكبر من سابقه "توبول". وبفضل صواريخ "توبول" التي لا يمكن رصدها حين تتنقل من مكان إلى آخر في أنحاء روسيا أصبح بإمكان روسيا أن ترد على العدوان حتى في حال تدمير غالبية صواريخها المنطلقة من المنصات الثابتة.

وتوقفت روسيا عن إنتاج صواريخ "توبول إم" بحلول عام 2010 متحولة لإنتاج صواريخ "يارس" التي يجب أن تحل محل صواريخ "توبول". ويحمل صاروخ "يارس" 4 رؤوس مدمرة. ويبلغ مداه 12 ألف كيلومتر.

وتعتبر صواريخ "يارس" سلاحا أساسيا لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية حاليا. وستزداد إمكانيات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية إلى حد كبير حين تبدأ تستلم صواريخ "سارمات".