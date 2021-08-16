"روستيخ" مستعدة لمساعدة تركيا في إنشاء مقاتلة من الجيل الخامس

قال المدير العام للشركة الحكومية الروسية "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" إن الشركة مستعدة للنظر في إمكانية مساعدة تركيا على تطوير مقاتلة من الجيل الخامس بطلب من أنقرة.

وأوضح "نعلم أيضًا أن تركيا تعتزم تنفيذ مشروع مقاتلاتها من الجيل الخامس TF-X. وبوجود كفاءات فريدة في تطوير وإنتاج مجمعات الطيران وأنظمتها، يمكننا النظر في إمكانية مساعدة الشركاء الأتراك في إنشاء مقاتلة جديدة".

حاليًا، تدخل مقاتلات الجيل الخامس سو-57 خدمة الجيش الروسي. بالإضافة إلى ذلك، طور مكتب "سوخوي" مشروعًا لمقاتلة خفيفة ذات محرك واحد من الجيل الخامس Checkmate.

بالإضافة إلى سوخوي، تقوم شركة الطائرات الروسية ميغ بتطوير مقاتلة من الجيل الخامس. قدمت الشركة نموذجًا بالحجم الطبيعي للمقاتلة المستقبلية في معرض "ماكس-2021" الجوي.

سيتم تصنيع الطائرة الواعدة، بحجم ميغ-29 تقريبًا، وفقًا لمخطط البطة الديناميكي الهوائي، الذي نادرًا ما يستخدم في تاريخ الطيران القتالي الروسي المأهول. من المخطط أن تنطلق النماذج الأولية للمقاتلة في السنوات القليلة المقبلة.