بعد سيطرة "طالبان" على الحكم... ما هي قوة الجيوش المجاورة لأفغانستان؟

سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على السلطة في أفغانستان، يوم 15 أغسطس/ آب 2021، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة بين أفغانستان والدول المجاورة لها، خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاما، لم تنجح في تحقيق أي من أهدافها.

يقول موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا" إن أفغانستان دولة حبيسة ليس لديها أي شواطئ، وتحيط بها عدة دول أبرزها إيران من الغرب وباكستان من الجنوب، ودول آسيا الوسطى من الشمال وهي تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

كما تمتلك أفغانستان حدودا قصيرة مع الصين، في منطقة سنجان، بحسب تقرير عن أفغانستان، نشره موقع الموسوعة البريطانية.

ما هي الجيوش المجاورة لأفغانستان؟

تحيط بدولة أفغانستان جيوش عدة دول بعضها بقدرات متواضعة وأخرى تصنف ضمن أقوى جيوش العالم، وأبرزها الجيش الصيني والجيش الباكستاني والجيش الإيراني.

© AFP 2021 / - مسلحي حركة طالبان الأفغانية خلال عملياتها العسكرية التي قادت للسيطرة على العاصمة كابول في 15 أغسطس 2021

ويتراوح تصنيفها العالمي بين المرتبة الثالثة عالميا والمرتبة رقم 99 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في تقرير عن أقوى جيوش العالم في عام 2021.

ما هي قدرات الجيش الصيني؟

يصنف في المرتبة الثالثة عالميا، وعدد جنوده 3.3 مليون جندي بينهم 2.1 مليون جندي قوات عاملة، وتتجاوز ميزانية دفاعه 178 مليار دولار أمريكي.

Alexandr Chechin مقاتلة صينية J-20

ويمتلك الجيش الصيني 3 آلاف و260 طائرة حربية، ولديه 3 آلاف و205 دبابة و35 ألف مدرعة، إضافة إلى المدافع ذاتية الحركة ومدفعية الميدان وراجمات الصواريخ.

وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، بينها حاملتي طائرات.

ما هي قدرات الجيش الباكستاني؟

يصنف في المرتبة رقم 10 عالميا، ويصل عدد جنوده إلى مليون و704 ألف جندي، بينهم 654 ألف جندي قوات عاملة، وتتجاوز ميزانيته إلى 12.2 مليار دولار.

© Sputnik . Aleksandr Kondratuk تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2018

ويمتلك الجيش الباكستاني 1364 طائرة حربية، و2680 دبابة و9 آلاف و635 مدرعة، إضافة إلى المدافع ذاتية الحركة ومدافع الميدان وراجمات الصواريخ.

ويتكون الأسطول الحربي الباكستاني من 100 وحدة بحرية.

ما هي قدرات الجيش الإيراني؟

يحتل الجيش الإيراني المرتبة رقم 14 عالميا، وعدد جنوده أكثر من 1.9 مليون جندي، بينهم 525 ألف جندي قوات عاملة، وتصل ميزانية دفاعه إلى 14.1 مليار دولار.

© AFP 2021 / HANDOUT أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإيراني

ويمتلك الجيش الإيراني 516 طائرة حربية، و3 آلاف و709 دبابة و8 آلاف و500 مدرعة، إضافة إلى مدفعية الميدان والمدافع ذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.

ويتكون الأسطول الحربي الإيراني من 398 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 6 عالميا.

ما هي قدرات جيش أوزبكستان؟

يحتل المرتبة رقم 51 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويصل عدد جنوده إلى 70 ألف جندي بينهم 50 ألف جندي قوات عاملة، وتصل ميزانيته إلى 15 مليار دولار.

ويمتلك جيش أوزبكستان 194 طائرة حربية، و420 دبابة وألف و215 مدرعة إضافة إلى المدافع ذاتية الحركة ومدفعية الميدان وراجمات الصواريخ، ولا يمتلك أسطول حربي.

ما هي قدرات جيش تركمانستان؟

يصنف جيش تركمانستان في المرتبة رقم 86 عالميا، ويصل عدد جنوده إلى 27 ألف جندي، بينهم 22 ألف جندي قوات عاملة، وتصل ميزانيته إلى 800 مليون دولار.

ويمتلك جيش تركمانستان 72 طائرة حربية، و654 دبابة وألفين و65 مدرعة، إضافة إلى مدافع الميدان والمدفعية ذاتية الحركة وراجمات الصواريخ، ويتكون الأسطول البحري لتركمانستان من 4 سفن حربية فقط.

ما هي قدرات جيش طاجيكستان؟

يصنف في المرتبة رقم 99 عالميا، ويصل عدد جنوده إلى 16 ألفا و500 جندي، بينهم 9 آلاف جندي قوات عاملة، وتصل ميزانيته إلى 79 مليون دولار.

ويمتلك جيش طاجيكستان 25 طائرة حربية، و253 دبابة و400 مدرعة، إضافة إلى مدافع الميدان وراجمات الصواريخ، ولا يمتلك أسطولا حربيا.

ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان ولماذا انسحبت؟

ظلت قوات الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان نحو 20 عاما، بدأت بحربها على تلك الدولة للقضاء على الإرهاب، لكنها قررت سحب كل قواتها من البلاد بحلول الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2021، وهو ما مهد الطريق أمام سيطرة طالبان على العاصمة كابول، التي دخلتها أمس الاثنين، بعدما فر منها الرئيس أشرف غني، الذي قال إنه ترك البلاد لمنع وقوع مجزرة.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان بعد توقيع اتفاق سلام مع "طالبان" يقضي بسحب قواتها من البلاد.

ما هي قدرات الجيش الأمريكي؟

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية جيشا يتم تصنيفه في المرتبة الأولى عالميا، ويمتلك أكثر من 13 ألف طائرة حربية، لكنها رغم ذلك لم يستطع إتمام مهمته، التي بدأها في أفغانستان قبل 20 عاما للقضاء على حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا).

© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR جندي أمريكي في مطار كابول يوجه سلاحه نحو أفغاني يحاول مغادرة البلاد إثر سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان

هل ستنفذ "طالبان" عمليات تطهير؟

تعهد حركة "طالبان" بالعفو الفوري عن القوات الأفغانية التي كانت تقاتلها وعدم تنفيذ عمليات تطهير ضد أي عسكريين، حسبما ذكرت الخارجية الروسية على لسان السفير الروسي في أفغانستان دميتري جيرنوف، اليوم الاثنين.

ما هو تصنيف الجيش الأفغاني قبل سيطرة "طالبان" على الحكم؟

كان تصنيف الجيش الأفغاني، الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، يصنف في المرتبة رقم 75 عالميا، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

© AFP 2021 / ARUN SANKAR الجيش الأفغاني... جنود يشاركون في تدريبات عسكرية

ويصل عدد جنود الجيش الأفغاني، الذي كان يقاتل حركة طالبان إلى 175 ألف جندي عامل، إضافة إلى 150 ألف جندي قوات احتياطية.

© AFP 2021 / - أحد مسلحي حركة طالبان الأفغانية

وكان الجيش الأفغاني يمتلك 270 طائرة حربية وأكثر من ألف مدرعة و120 مدفع ميداني و25 مدفع ذاتي الحركة،

ما هي مساحة أفغانستان؟

تتجاوز مساحة أفغانستان 652 ألف كم مربع، ويصل طول حدودها المشتركة مع جيرانها إلى 5900 كم، وفيها 46 مطارا عسكريا.