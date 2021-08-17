البنتاغون يريد الحصول على نظام "لرؤية" كل عمليات إطلاق الصواريخ على هذا الكوكب

وفقًا لمنشور Breaking Defense، نقلاً عن بيان صادر عن نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتين، فإن التطوير هو نوع من أجهزة الاستشعار في الجو والفضاء التي ستلتقط كل ما يحدث على سطح الكوكب، بما في ذلك إطلاق الصواريخ.

وقال هايتين: "فيما يتعلق بالصواريخ، في أي وقت وفي أي مكان... إنه الأنوبتنيوم الآن".

ووفقا له، من المقرر الانتهاء من تقييم قدرات النظام هذا الخريف، لكن من غير المعروف متى سيتم تشغيل النظام بالضبط.