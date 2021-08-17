لماذا يكره الناتو منظومة الدفاع الجوي "إس-200"؟

يذكر المؤلف أن هذا النظام الصاروخي لعب دورًا مركزيًا في الدفاع الجوي السوفيتي طوال الحرب الباردة، ومنذ عام 1982 بدأ تصديره إلى جميع أنحاء العالم، ولا يزال في خدمة العديد من البلدان. المشغلون الرئيسيون اليوم هم كوريا الشمالية وسوريا وإيران وبولندا وبلغاريا. لقد حصلوا على أنظمة الصواريخ في الثمانينيات والتسعينيات. إلى جانبهم - أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان، التي ورثت إس-200 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

تم تطوير النظام للحماية من جميع أنواع الهجمات الجوية باعتباره نظيرًا أكثر تقدمًا وبعيد المدى لمجمع إس-75.

دخلت وحدات إس-200 الأولى الخدمة في عام 1966 وظلت في الخدمة حتى عام 1996، عندما تم إيقاف تشغيل عدد كبير من أنظمة الدفاع الجوي.

استخدمت صواريخ إس-200 رأس صاروخ موجه شبه نشط للتوجيه. عند إصابة الهدف، يتم تفجير رأس حربي شديد الانفجار أو رأس حربي نووي تكتيكي، ولا يمكن إطلاق الأخير إلا بأوامر.

كان الاختلاف في الأداء بين إس-200 التي تم إنتاجها في الثمانينيات وستينيات القرن الماضي كبيرًا. في الوقت نفسه، كان للإصدار إس-200 دي مدى تدمير يصل إلى 300 كيلومتر مقارنة بـ 175 كيلومترًا إس-200أ الأصلي.

كان للإصدارات اللاحقة مدى طيران أعلى - يصل إلى 40 كم، وكانت أكثر تنوعًا، ولديها إمكانات فائقة ضد الصواريخ الباليستية ولديها احتمالية أعلى بكثير لضرب الأهداف. يمكنها أيضًا إصابة أهداف تتحرك بسرعات تفوق سرعة الصوت تصل إلى 6 ماخ، ولديها نطاق كشف يصل إلى 600 كيلومتر والقدرة على البحث عن أهداف على ارتفاع يزيد عن 45000 متر - هذه القدرات مثالية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية.

استخدمت كل كتيبة إس-200 6 قاذفات ورادار إضاءة مستهدف. تم تصميم النظام لهزيمة الصواريخ الباليستية والقاذفات. ومع ذلك، يمكن أن يهدد المقاتلات والرماة، بما في ذلك على مسافات بعيدة.

خلال الحرب الباردة، لم يتفوق عليها أي منافس غربي من حيث المدى. على الرغم من قدراتها المثيرة للإعجاب، كان لـ"إس-200" عيب رئيسي واحد. إنه نقص في الحركة. يمكن نشر النظام فقط في المواقع الثابتة. وبالتالي، كان النظام هدفًا سهلاً نسبيًا للعدو.

ومع ذلك، لا تزال إس-200 مناسبة حتى يومنا هذا. وبالتالي، فإن إيران، التي لديها أيضًا منظومة إس-300 الأكثر حداثة في ترسانتها، تستثمر بكثافة في تحديث النظام وتعتزم جعله متحركًا.

كما كان من قبل، يعد هذا المجمع دفاعًا موثوقًا به إلى حد ما ضد الصواريخ الباليستية وطائرات المراقبة عالية السرعة.