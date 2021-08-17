مروحية روسية جديدة... درة أكبر معرض أسلحة

في يوم 23 أغسطس/آب، تشهد روسيا انطلاق فعاليات معرض "أرميا 2021" وهو واحد من أكبر معارض الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم.

وتستضيف 14 منطقة روسية فعاليات معرض "أرميا 2021". ويقام المعرض الرئيسي في ريف العاصمة موسكو على مساحة تزيد على 320 ألف متر مربع، حيث تعرض روسيا ودول أخرى نماذج من أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية مثل طائرة النقل العسكرية الجديدة "إيل112في".

ويعرض مصنع طائرات الهليكوبتر من مدينة روستوف في جنوب الجزء الأوروبي من روسيا 5 مروحيات: "مي-35إم" و"مي35بي" و"مي-28إن أ" و"مي-28إن إم" و"مي-26تي2في".

ومن المتوقع أن تصبح الأخيرة، وهي مروحية النقل، إحدى درر المعرض. وتجدر الإشارة إلى أن "مي-26" تعتبر أكثر مروحيات النقل حمولة في العالم. وقد سجلت هذه المروحية 14 رقما قياسيا عالميا. وتم تسجيل أحدها عندما حملت مروحية "مي-26" ما يزن 25 طنا إلى ارتفاع 4100 متر. وكشف ممثل مصنع "روستفيرتول" لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن المروحية الجديدة "مي-26تي2في" مزودة بالمعدات الإلكترونية التي تمكّنها من القيام برحلة إلى مكان محدد بشكل أوتوماتيكي، والهبوط في مطار محدد بشكل أوتوماتيكي.

كما أنها مزودة بجهاز الحماية الجديد "فيتيبسك" الذي لا يكتشف ما يهدد المروحية فحسب، بل يقاوم وسائل الهجوم.

ويعرض مصنع الآليات من مدينة فولغوغراد ناقلة الجنود المدرعة "راكوشكا" التي تستطيع السير على الأرض الوعرة، حاملة 13 جنديا. ويقودها طاقم متكون من شخصين. وتتسلح "راكوشكا" برشاشين من عيار 7.62 ملم. ويمكن إنزالها من الطائرة بواسطة المظلة (الباراشوت).

ويعرض هذا المصنع أيضا مركبة الجنود المظليين الجديدة "بي إم دي-4إم". وتقدر المركبة الجديدة التي يمكن إنزالها من الطائرة مع طاقمها عند الضرورة، على السباحة، وتسير على الطريق المعبد بسرعة 70 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر.

أما عن تسلحها فتحتوي مركبة "بي إم دي-4إم" على مدفع عيار 100 ملم الذي يستطيع إطلاق الصواريخ الموجهة "أركان"، وهو ما يمكّنها من تدمير آليات العدو المدرعة دون دخول مجال عمل أسلحة العدو النارية.