الدفاع الروسية تريد اقتناء ما قيمته 500 مليار روبل خلال أكبر معرض أسلحة

تتطلع وزارة الدفاع الروسية إلى اغتنام الفرصة التي يتيحها تنظيم أكبر معرض أسلحة في روسيا للتعاقد مع مشاركين فيه على شراء منتجاتهم.

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في حديثه لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إن وزارة الدفاع تنوي توقيع 45 عقدا لشراء ما قيمته 500 مليار روبل خلال معرض "آرميا 2021".

وأوضح أن القوات المسلحة الروسية تريد التعاقد على شراء روبوتات "أوران-14" وأنظمة المدفعية وراجمات قذائف صاروخية نارية ومعدات للقوات البرية ودبابات "تي-90إم". وسيتم أيضا توقيع عقود لتحديث دبابات "تي-90" وإنشاء سفن استطلاع وكاسحات ألغام جديدة، وتوريد وتحديث طائرات، وشراء أسلحة الدقة العالية.

وينتظر منظمو معرض "آرميا 2021" الذي يعد واحدا من أكبر معارض الأسلحة في العالم، وصول وفود من 97 دولة.

وسيضم المعرض المقام في مركز معارض "باتريوت" ومطار كوبينكا وميدان الرماية ألابينو في ريف العاصمة الروسية موسكو في الفترة 22 - 28 أغسطس/ آب، منتجات أكثر من 1500 مؤسسة بينها مؤسسات 12 دولة أجنبية. وإجمالاً يحتوي المعرض على أكثر من 20 ألف قطعة عتاد منها ما يمكن أن يكون له استخدام مزدوج عسكري ومدني.