روسيا تستمر في اختبار طائرتها العسكرية الجديدة "إيل-112في"

قال مصدر في مجمع الصناعات العسكرية لـ"سبوتنيك" إن روسيا تستمر في تجارب طائرة النقل العسكري الجديدة على الرغم من حادث تحطم نموذجها التجريبي.

وأشار إلى أن النموذج التجريبي الثاني من طائرة "إيل-112في" يخضع للاختبارات على الأرض حاليًا بينما يتواصل العمل لإنتاج المزيد من النماذج التجريبية. ويُتوقع أن يبدأ اختبار نموذجين تجريبيين آخرين في الجو في الصيف المقبل.

وطائرة "إيل-112في" مخصصة لنقل قوات الإنزال الجوي وأسلحتها وآلياتها. تبلغ حمولتها 5000 كغ. السرعة الملاحية: 470 كم في الساعة. المدى: 1200 كم.

وتحطم نموذجها التجريبي يوم 17 أغسطس/ آب 2021 بعد الارتطام بالأرض أثناء قيامه برحلة تجريبية في ريف موسكو. وبدأ التحقيق للتوصل إلى معرفة سبب الحادث.

تم إنشاء نموذجين أوليين من "إيل-112" في جمعية فورونيج لبناء الطائرات، أحدهما يخضع لاختبارات في المعهد الديناميكي الهيدرولوجي المركزي جوكوفسكي، والثاني أنهى سبع رحلات تجريبية. أثناء المراجعة، تم تخفيض وزن إقلاع الطائرة بمقدار طن، وتقوم الشركة بإنشاء خط إنتاج للتجميع التسلسلي لطائرة النقل.

ستحل "إيل-112" محل "أ آن-26" التي عفا عليها الزمن في القوات الجوية الروسية. تم تصميم الناقلة الجديدة لنقل خمسة أطنان من البضائع لمسافة تزيد عن 1200 كم. ستكون قادرة على العمل من المطارات غير المعبدة وفي الظروف المناخية الصعبة، والدخول إلى تلك المجهزة تجهيزًا جيدًا في وضعية تلقائية.