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    طائرة الشحن العسكري سي 17 غلوب ماستر تحمل مظليين أمريكيين

    معلومات عن الطائرة التي نقلت 640 أفغانيا من كابول إلى قطر في رحلة واحدة

    © AFP 2021 / CAPT. ROBYN HAAKE
    رصد عسكري
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    تسبب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وسيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم، في هروب مئات الأفغان على متن طائرة الشحن العسكري الأمريكية "سي 17 غلوب ماستر 3".

    جندي أمريكي في مطار كابول يوجه سلاحه نحو أفغاني يحاول مغادرة البلاد إثر سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان
    © AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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    تقول مجلة "ديفينس ون" الأمريكية، إن الأفغان الفارين تدافعوا إلى طائرة شحن عسكري أمريكية طراز "سي 17 غلوب ماستر 3"، التي كانت موجودة في مطار كابول، التي سيطرت عليها حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

    ولفتت المجلة، في تقرير عن إخلاء الفارين الأفغان من مطار كابول، إلى أن عدد من نقلتهم الطائرة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر وصل إلى 640 شخصا، وفقا لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، رفضوا ذكر أسمائهم.

    وذكرت المجلة أن تتبع مسار الطائرة يكشف أنها تابعة للجناح الجوي رقم 437 بقاعدة دوفر الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

    وقال مسؤول أمريكي للمجلة إنه لم يتم إرسال الطائرة لنقل هذه الحمولة الضخمة، لكن الفارين الأفغان، الذين كانوا يشعرون بالفزع تدافعوا إلى الداخل، مضيفا: "بدلا من إجبارهم على الخروج، قرر الطاقم نقلهم إلى خارج البلاد".

    • الأفغان الفارين من كابول على متن طائرة أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر متجهة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر
      الأفغان الفارين من كابول على متن طائرة أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر متجهة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر
      © AFP 2021 / CAPT. CHRIS HERBERT
    • طائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر
      طائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر
      © AFP 2021 / HANDOUT
    • طائرة الشحن العسكري سي 17 غلوب ماستر تحمل مظليين أمريكيين
      طائرة الشحن العسكري سي 17 غلوب ماستر تحمل مظليين أمريكيين
      © AFP 2021 / CAPT. ROBYN HAAKE
    • طائرة الشحن العسكري الأمريكية سي 17 غلوب ماستر من الداخل
      طائرة الشحن العسكري الأمريكية سي 17 غلوب ماستر من الداخل
      © AFP 2021 / JUSTIN PARSONS
    • تحميل مروحية عسكرية على متن طائرة النقل العسكري الأمريكية سي 17 غلوب ماستر 3
      تحميل مروحية عسكرية على متن طائرة النقل العسكري الأمريكية سي 17 غلوب ماستر 3
      © AFP 2021 / COREY VANDIVER
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    © AFP 2021 / CAPT. CHRIS HERBERT
    الأفغان الفارين من كابول على متن طائرة أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر متجهة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر

    ما هي الشركة المصنعة للطائرة؟

    تصنع طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3" شركة "بوينغ" الأمريكية، وهي طائرة شحن عملاقة بـ 4 محركات وجناحين طويلين، وتم تصميمها لنقل الجنود والعتاد العسكري، وتوفير الدعم الجوي للقوات المقاتلة في أقرب نقطة لميادين القتال، وفقا لتقرير عن الطائرة نشره الموقع الرسمي لشركة "بوينغ" الأمريكية.

    ما هو عدد الطائرات التي تم إنتاجها حتى الآن؟

    وصلت عدد الطائرات التي تم تصنيعها من هذا النوع حتى الآن إلى 274 طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3".

    وتوجد غالبية تلك الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشغل قواتها الجوية 223 طائرة في 12 قاعدة جوية.

    ما هي الدول المشغلة لطائرات "سي 17"؟

    يوجد 8 دول أخرى تستخدم طائرات "سي 17 غلوب ماستر 3"، إضافة إلى برنامج "ساك" للنقل الجوي، الذي يمتلك 3 طائرات يمكن تشغيلها بواسطة 12 دولة مشاركة في البرنامج.

    طائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر
    © AFP 2021 / HANDOUT
    طائرة شحن عسكري أمريكية طراز سي 17 غلوب ماستر

    وتضم قائمة تلك الدول كل من الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والكويت وقطر والإمارات والهند.

    ما هي أبرز المهام العالمية التي شاركت فيها؟

    كانت رحلتها التي قامت بها يوم الأحد 14 أغسطس/ آب، واحدة من الرحلات القياسية التي قامت بها الطائرة، لكنها ليس الأكبر.

    • في عام 2013، تمكنت الطائرة من نقل 670 شخصا فارين من الإعصار في الفلبين.

    وفي حالة الفلبينيين والأفغان، يجلس الأشخاص على الأرض ممسكين بأحزمة خاصة بربط البضائع حتى يكون قادرين على البقاء في أماكنهم، وفقا لـ "ديفينس ون".

    كما شاركت الطائرة في نقل ألف جندي أمريكي إلى شمال العراق خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

    متى دخلت "سي 17" الخدمة؟

    دخلت طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3" الخدمة في القوات الجوية الأمريكية عام 1993، وكان هدف إنتاجها هو امتلاك طائرة ذات حمولة ضخمة بأقل تكلفة.

    وتتميز تلك الطائرة بجاهزيتها للعمل في أي مكان في العالم على مدار الساعة وتكلفة تشغيلها المنخفضة بالنسبة لحمولتها الضخمة وأدائها المتميز.

    ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟

    يصل طول الطائرة إلى 53.04 مترا، والمسافة بين طرفي الجناحين 51.74 مترا، وارتفاعها عند منطقة الذيل إلى 16.79 مترا، بينما يصل قطر بدن الطائرة إلى 6.86 مترا.

    في الوضع العادي تمتلك الطائرة أكثر من 180 مقعد خاص لنقل الأفراد، إضافة إلى العتاد العسكري.

    لكن في أوقات الطوارئ مثل ما حدث في أفغانستان، يمكنها نقل أضعاف هذا الرقم من الأفراد.

    ويتكون طاقم الطائرة من طيارين وفردين آخرين بمهمة مراقب.

    ما هي أهم مميزات "سي 17 غلوب ماستر 3"؟

    يمكنها الإقلاع على مدارج لا يتجاوز طولها 2360 مترا، كما يمكنها الهبوط على مدارج طولها أقل من 914 متر، سواء كانت ممهدة أم لا، وتستطيع الهبوط والإقلاع في أي وقت على مدار اليوم.

    يمكنها قطع مسافة 6.2 ألف ميل بحري (نحو 11500 كلم)، بدون حمولة، وهي معدة للتزود بالوقود في الجو.

    يمكن للطائرة نقل المركبات العسكرية عبر صفين متجاورين داخل الطائرة، كما يمكنها نقل دبابات القتال الرئيسية وتتجاوز حمولتها الإجمالية 74 طن، ويمكنها تنفيذ إسقاط جوي لحمولة تتجاوز 27 طن، بقدرة إجمالية للإسقاط الجوي تصل إلى نحو 50 طن.

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