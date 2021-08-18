شويغو يعلن عن اختبارات ناجحة لصاروخ روسي يشبهه "بالخنجر"

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن نجاح الاختبارات الخاصة بصاروخ "تسيركون" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

وقال شويغو، بحسب ما نقلته قناة "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية على موقعها: سأخبرك بهذا الدقة التي اختبرناها على الأهداف البحرية، بشكل عام، جيدة جدا تصيب كالخنجر.

وأضاف: "هذا يعني أن لدينا ترسانة كاملة، نستطيع استخدامها في البر والبحر".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، أن البشرية تخطو خطوات كبيرة نحو موتها بسبب أحجام الاستهلاك غير المعقولة وغير المنظمة.

وأوضح أن السبب في ذلك (الحركة نحو الموت) هو الرغبة الجامحة في الاستهلاك.