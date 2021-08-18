رصد تعديل سري لمروحيات "يو إتش-60 بلاك هوك" في كابول

خلال عملية قتل أسامة بن لادن، ووفقا لمعلومات غير رسمية، تم إدخال تقنيات الاستطلاع والصدمة على مروحيات "يو إتش-60 بلاك هوك" الأمريكية.

وتم رصد التقنيات ذاتها في أراضي مطار كابول، خلال عملية إخلاء الدبلوماسيين الأمريكيين، عقب سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على أفغانستان.

وكان مسؤولون أمريكيون قد طلبوا من السلطات الباكستانية عقب سقوط مروحية "بلاك هوك" في باكستان بعدم السماح لأحد بالاقتراب من حطامها.

وقد نقل الحطام إلى الولايات المتحدة بعد ذلك بأسبوعين، عقب زيارة قام بها السيناتور جون كيري لباكستان. وفقا لـ"بي بي سي".

وبدأت أمريكا في إجلاء موظفي سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، بعد تردد أنباء عن قرب سيطرة حركة طالبان عليها.

Our staff is debating this one, so I’m throwing it open to Twitter. This is from a still of a Turkish news agency video feed from Kabul yesterday. Is that a stealthy Black Hawk or a regular Black Hawk? pic.twitter.com/mH3XFbTLrG — Steve Trimble (@TheDEWLine) August 16, 2021

ونشرت حركة طالبان لقطات تظهر سيطرت مقاتليها على طائرات هليكوبتر عسكرية أفغانية أمريكية الصنع، تم الاستيلاء عليها في مطار قندهار، والذي كان حتى وقت قريب أحد أهم القواعد الأمريكية في البلاد.

#Taliban reportedly with another #Afghanistan Air Force Mi-17 Hip Helicopter yesterday. (Some difficulty in confirm location and date of this however) pic.twitter.com/IYNsVZzQo6 — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 14, 2021

كما استولى مقاتلو طالبان على مركبات تكتيكية وعربات همفي وأسلحة صغيرة وذخيرة. قدمت واشنطن الكثير من تلك المعدات للجيش الأفغاني، وبقيمة تصل إلى 88 مليار دولار منذ عام 2002.

This was not meant to become a thread on #Afghanistan lost air force... 🤦‍♂️ — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 14, 2021

هذا وتعتبر "بلاك هوك" (Black Hawk) أهم طائرة مروحية أمريكية مقاتلة، وهي مصممة للانتقال سريعا إلى أماكن القتال كما أنها تنقل أو تجمع قوات ومعدات.

وتحمل "بلاك هوك" منصات خاصة على كل جانب منها لحمل معدات متخصصة، مثل المعدات الطبية. ويمكن استخدام نفس المساحة لتزويد الطائرة بصواريخ "هيلفاير" المضادة للدبابات.