إسرائيل تتذكر دخول مقاتلاتها الحربية سماء ألمانيا لأول مرة في تاريخها... فيديو

تمتلك إسرائيل واحدة من أقوى القوات الجوية في العالم، بفضل ما تحصل عليه من طائرات متطورة وتقنيات عسكرية من العديد من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى اعتمادها على صناعة محلية متطورة في هذا المجال.

وتحرص ألمانيا على توفير دعم عسكري ضخم للجيش الإسرائيلي، لتعويض إسرائيل عما تعرضوا له على يد النازيين، خلال الحرب العالمية الثانية.

A year later, we remember the past while shaping the future. 🇮🇱 🇩🇪 https://t.co/GuOJ5ZWWUl — Israel Defense Forces (@IDF) August 18, 2021

وخلال العام الماضي، شاركت مقاتلات إسرائيلية في مناورات جوية في ألمانيا، ودخلت مجالها الجوي لأول مرة في تاريخها.

ونشرت الصفحة الرسمية التابعة للجيش الإسرائيلي "إسرائيل ديفينس فورسس" على "تويتر"، مقطع فيديو يرصد تلك اللحظات، التي تم تصويرها العام الماضي، وعلقت: "قبل عام دخلت المقاتلات الإسرائيلية المجال الجوي الألماني لأول مرة".

وتابعت: "نتذكر الماضي في الوقت الذي نعمل فيه على بناء المستقبل".

يذكر أن الحرب العالمية الثانية انتهت عقب توقيع اليابان رسميا على وثيقة الاستسلام في 2 سبتمبر/ أيلول عام 1945، عقب استسلام ألمانيا الذي سبقها بأشهر، خلال ذات العام.