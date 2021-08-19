وكالة أنباء تعلن عن "رسالة رهيبة" من روسيا إلى العالم الغربي

لفتت وكالة أنباء "شينخوا" إلى أن روسيا تمضي قدما على طريق تقوية أسطولها البحري الحربي.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرئيسية إن روسيا توجه بذلك رسالة رهيبة إلى العالم الغربي.

ويشهد الأسطول الروسي تطورا في عدة اتجاهات. أولا، تبني روسيا مزيدا من السفن والغواصات العسكرية الجديدة لأسطولها. ويزداد الأسطول الروسي قوة عندما تنضم سفن السطح والغواصات الجديدة إليه.

كما أن القوات البحرية الروسية تتلقى مزيدا من التدريبات خلال مناورات عسكرية تحاكي أعمالا قتالية في البحر المتوسط والمحيط الهادئ.

وأشارت وكالة أنباء "شينخوا" إلى أنها تستطيع أن تقول إن روسيا تتحدى الغرب حين تعمل على تقوية أسطولها البحري الحربي.

ونوهت إلى أن روسيا تضطر إلى تطوير قواتها البحرية على خلفية تدهور العلاقات الروسية الأمريكية وضرورة تأمين الملاحة في الطرق البحرية العديدة.

وأضافت أن الرسالة التي توجهها روسيا إلى الغرب تستحق الاهتمام.