روسيا تعرض منظومة "سوسنا" النارية المتخصصة في الدفاع الجوي... فيديو

تعرض شركات ومؤسسات روسية كثيرة منتجاتها في معرض "آرميا 2021" المقام في ريف موسكو في الفترة 22 – 28 أغسطس/آب، وهو أحد أكبر معارض الأسلحة في العالم.

ويحتوي هذا المعرض على منتجات مؤسسة "ألماز أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي أيضا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن جهاز الإعلام التابع لمؤسسة "ألماز أنتي" أبلغ الصحفيين أن معرض "أرِميا 2021" هو المعرض الأول الذي تظهر فيه منظومة صواريخ "سوسنا" القريبة المدى المضادة للطائرات تحملها سيارة ذات عجلات.

ويوجد نوع آخر من منظومة "سوسنا" تحملها آلية مجنزرة. ويحتوي معرض "أرِميا 2021" على "سوسنا" المجنزرة أيضا.

ويعرض صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية أيضا للمرة الأولى كاشف الأهداف الخاص بمنظومة "فيكينغ" التي سيظهر نموذجها العملي في معرض "آرميا 2021" إلى جانب منظومة "أنتي-4000" و"تور-أ2".

ويضم المعرض نماذج مصغرة من وسائط الدفاع الجوي الأخرى من إنتاج مؤسسة "ألماز أنتي"، منها "منظومة "إس-400" و"بوك-إم2أ" و"فيتياز".