روسيا تقدم نظام "بنسلين" المتخصص بالكشف عن مرابط العدو الخلفية للتصدير

يحتوي معرض "أرِميا 2021"، المقام في ريف موسكو في الفترة 22 إلى 28 أغسطس/ آب، وهو أحد أكبر معارض الأسلحة في العالم، على نسخة معدة للتصدير إلى الخارج من الجهاز الروسي المسمى بـ"بنسلين" المتخصص بالكشف عن مرابط العدو الخلفية للتصدير.

وأوضحت شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، التي تتبع لها شركة الإلكترونيات "روسالكترونيكا" المصنعة للجهاز الروسي الجديد "بنسلين"، أن هذا الجهاز مخصص للكشف عن "أهداف معادية يجب التصدي لها وتدميرها، ويستطيع الجهاز اكتشاف هدف يبعد عنه 38 كيلومترا".

والأهداف التي يتخصص الجهاز في اكتشافها، هي عبارة عن مرابط مدفعية العدو بالإضافة إلى مرابض صواريخه المضادة للطائرات والصواريخ التكتيكية.

ويتميز "بنسلين" عن غالبية وسائل الاستطلاع المماثلة الأخرى، حيث أن الجهاز الجديد لا يبحث عن أهداف يجب تدميرها بواسطة أشعة الرادار التي يمكن أن تكشف عن وجود مصدرها، وإنما يكتشفها هذه الاهداف من خلال التقاط ما يصدر عنها من إشارات صوتية وحرارية، ويحدد مكان وجود مدفعية العدو المكتشفة وينقل المعلومات عن الهدف إلى مشغّلي الأسلحة في القوات الصديقة في زمن لا يتجاوز 5 ثوان فقط.

وتوضع معدات الجهاز في سيارات من طراز "كاماز". ويستغرق تحضيرها للعمل لدى الوصول إلى الموقع محدد حوالي 20 دقيقة فقط.