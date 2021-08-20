طائرة "إيل-76" الروسية تتحول إلى قاعدة للطائرات المسيرة العسكرية

قال سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت"، في حديثه لـ"سبوتنيك" إن منظومة "مولنيا" ستضم طائرات مسيرة عسكرية هجومية وطائرات استطلاع وطائرات الحرب الإلكترونية.

ويفترض أن تنطلق طائرات "مولنيا" من طائرة نقل كبيرة. وأشار مدير عام الشركة إلى أن من الممكن أن تُتخد طائرة "إيل-76" قاعدة للطائرات المسيرة التابعة لمنظومة "مولنيا". كما يمكن أيضا أن تُستخدم المقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد التي ظهر نموذجها في معرض "ماكس 2021"، قاعدة لطائرات "مولنيا".

وعما إذا كانت طائرات "مولنيا" قادرة على العودة إلى الطائرة التي انطلقت منها أجاب مدير عام الشركة أن من الممكن أن تعود طائرات الاستطلاع وطائرات الحرب الإلكترونية إلى الطائرة القاعدة. أما بالنسبة للطائرات الهجومية فإن إعادتها أمر محفوف بمخاطر ولهذا فإن إمكانية عودتها قد تكون مستبعدة.

وكانت شركة "كرونشتادت" قد قدمت نموذجًا أوليًا من طائرة "مولنيا" إلى وزارة الدفاع الروسية. وقال مدير عام الشركة إن ما سيتم إنشاؤه سيختلف عما تم تقديمه لأن الطائرة التي سترى النور يجب أن تتحلى بالمواصفات التي ستحددها وزارة الدفاع.