روسيا تجهز طائرات بدون طيار بأنظمة حرب إلكترونية...صور

قال سيرجي بوجاتيكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "Kronshtadt"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عشية معرض "أرميا 2021"، إن الطائرات بدون طيار من طراز "Orion" سيتم تجهيزها بأنظمة حرب إلكترونية.

وقال بوجاتيكوف: "قضية نظام الدفاع الجوي الإلكتروني والحرب الإلكترونية هي إحدى أولويات تطوير أوريون. نحن نعمل الآن على خيارات مختلفة لمعايير أفضل ".

​وحدد أنه في المستقبل، ستمتلك "أوريون" معدات حرب إلكترونية للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ الموجهة إليها ولقمع أي أنظمة معادية لصالح الوحدات الأخرى في ساحة المعركة".

تنتمي "أوريون" إلى فئة الطائرات بدون طيار الهجومية متوسطة الارتفاع لفترات طويلة. يبلغ الحد الأقصى لوزن إقلاعها 1150 كيلوجرامًا، وسرعة إبحارها 200 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع طيران لها 7 كيلومترات، ويمكن لها البقاء في الهواء لمدة تصل إلى يوم واحد. يبلغ طول جناحي الطائرة 16 مترًا، ويبلغ طولها 8 أمتار. الحمولة القصوى للطائرة 200 كيلوغرام.