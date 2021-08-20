طائرات "مولنيا" الروسية: سرب "يتسلل" من ناقلة جوية ويعطل دفاعات العدو الجوية

أعلن مدير عام شركة "كرونشتادت" الروسية التي تقوم بإنشاء منظومة الطائرات العسكرية دون طيار التي أطلق عليها اسم "مولنيا" (الصاعقة)، أن هذه الطائرة تعطل دفاعات العدو الجوية.

ويفترض أن تُستخدم منظومة طائرات "مولنيا" لإبطال مفعول وسائط العدو للدفاع الجوي لدى العدو وصواريخها الاعتراضية.

وشرح سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت" الروسية، في حديثه لـ"سبوتنيك" أن شبكات الدفاع الجوي التي تعتمد على الصواريخ الاعتراضية لقطع الطريق أمام وسائل الهجوم الجوي، وإن كانت مصممة للتعامل مع عدد كبير من الأهداف إلا أن نظمها المعلوماتية قد تقف عاجزة أمام عدد هائل من الطائرات الساعية إلى اختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الطائرات المهاجمة.

ومن المفروض أن تستطيع طائرات "مولنيا" الاضطلاع بهذه المهمة المتعلقة باختراق شبكة الدفاع الجوي من خلال تعطيل نظمها المعلوماتية.

وبحسب بوغاتيكوف، ستُستخدم طائرات "مولنيا" بشكل جماعي لكي تتعثر نظم الدفاع الجوي المعلوماتية في تقديم المعلومات اللازمة لتصويب الصواريخ الاعتراضية نحوها.

وستضم منظومة "مولنيا" طائرات مسيرة هجومية وطائرات استطلاع وطائرات الحرب الإلكترونية.

ومن المفترض أن تنطلق طائرات "مولنيا" من طائرة نقل جوية كبيرة مثل طائرة "إيل-76".