مدافع ذاتية الحركة جديدة تحل محل القديمة في الصين... صور

بعد تطوير واعتماد أول وحدة مدفعية ذاتية الدفع صينية تايب 83 (نظيرة السوفيتية 2إس3) في أوائل الثمانينيات، تولي قيادة جيش التحرير الشعبي اهتمامًا كبيرًا لتطوير هذا النوع من الأسلحة.

على سبيل المثال، يمكن لـ PLZ-05 عيار 155 ملم، الذي تم إنشاؤه في القرن الجديد، التنافس مع أفضل النماذج الأجنبية من حيث خصائصها التكتيكية والتقنية.

هكذا، يصل الحد الأقصى لمدى إطلاق النار بقذيفة صاروخية نشطة إلى 50 كم، ومدى إطلاق قذيفة تقليدية - 39 كم. هناك إمكانية لاستخدام الأسلحة الموجهة بالليزر، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.

نظرًا لوجود نظام تحميل آلي، وفقًا لبعض المصادر، مستعار من الروسي 2إس19 "مستا-إس"، فإن معدل إطلاق النار يصل إلى ثمان طلقات في الدقيقة. تسمح معدات التحكم في إطلاق النار الحديثة بالانتشار في أقصر وقت ممكن، وضرب الأهداف بدقة، ولتجنب ضربات الرد، يمكن التنقل بسرعة إلى مواقع أخرى.

يمكن أن تزن المدافع ذاتية الدفع، وفقًا لتقديرات مختلفة، حوالي 40000 كغ. وهي مجهزة بمحرك 800 حصان. السرعة القصوى على الطريق السريع 65 كم / ساعة. احتياطي الطاقة 550 كم. للدفاع عن النفس، يتم استخدام مدفع رشاش 12.7 ملم.

ومن المثير للاهتمام أن PLZ-05 موجودة فقط لدى جيش التحرير الشعبي الصيني، ويتم تصدير سابقه - وهو PLZ-45 الأبسط، والذي لا يحتوي على حامل تلقائي. حاليًا، اشترت جيوش ثلاث دول هذه المدافع، وهي الجزائر والكويت والمملكة العربية السعودية.

في الوقت نفسه، يستمر تحسين PLZ-05. تم إنشاء أحدث تعديل، تظهر صورة على الانترنت من وقت لآخر.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المدافع في استبدال المدافع القديمة القديمة التي يتم سحبها حاليًا في الجيش.