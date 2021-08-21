الجيش الصيني يختبر نوعا جديدا من الصواريخ

عرض التلفزيون المركزي الصيني، اليوم السبت، شظية من مناورات للقوات الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، تم خلالها اختبار صواريخ برأس حربي تقليدي من نوع جديد.

وذكرت القناة أن أول لواء صاروخي غير نووي تابع للقوات الصاروخية التابعة للجيش الصيني تغلب مؤخرا على الظروف البيئية القاسية والتشويش الكهرومغناطيسي المعقد، واستجاب بسرعة على المهام في الصحراء شمال غرب البلاد وأطلق بنجاح صاروخين جديدين.

تم التأكيد على أن الصواريخ أصابت أهدافًا بدقة في مواقع الدفاع المعقد للجيش الأزرق (عدو وهمي في التدريبات) على مسافة مئات الكيلومترات، مما يؤدي بشكل فعال إلى تدمير مراكز الاتصال الرئيسية لدفاع الجيش الأزرق النظام.

يشار إلى أن الإطلاق الناجح الحالي وسع أنواع الرؤوس الحربية الجديدة للقوات الصاروخية، وزاد من قدرات الصواريخ ذات الرأس الحربي التقليدي لهجوم متعدد الأوضاع عالي الدقة، وتدمير مراكز الاتصالات، ودمج أنظمة مكافحة التشويش، وتدمير العدو.

أيضًا، أدى الإطلاق الأخير إلى زيادة المستوى الدفاعي والهجومي لنظام القوات الصاروخية بشكل كبير.

ولم يذكر تقرير القناة اسم وخصائص الصواريخ.