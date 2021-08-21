البحرية الروسية تحصل على سفينة دعم لوجستي جديدة

تم قبول سفينة الدعم اللوجستي من المشروع "23120" (فسوفولود بوبروف)، التي تم بناؤها في حوض بناء السفن "سيفيرني فيرف"، في البحرية الروسية.

أقيم حفل قبول سفينة "فسيفولود بوبروف" في البحرية الروسية ورفع علم أندريفسكي عليها في كرونشتاد.

وقال إيغور موخاميتشين نائب القائد العام للبحرية الروسية: "تشرفت بقيادة مراسم رفع العلم على متن سفينة الدعم اللوجستي فسيفولود بوبروف. هذه هي أول سفينة من السلسلة. لم يكن من قبيل الصدفة اتخاذ القرار بإعطاء اسم "فسيفولود بوبروف"، لأن فسيفولود ميخائيلوفيتش بوبروف هو أسطورة في الرياضة السوفيتية عاش حياة مشرقة، ولكن لسوء الحظ، قصيرة. ولكن، للأسف، حياة قصيرة. الهوكي، كرة القدم ، التدريب هذا عمل رائع ولذلك سميت السفينة الرائعة على اسم رياضينا الرائع".

وأضاف أورلوف: "يستغرق بناء السفن وقتًا طويلاً، وهذا هو الهدف من نقل السفينة إلى الأسطول. لقد اجتازت جميع الاختبارات وأكدت جميع وظائفها. لها مستقبل عظيم".

فسوفولود بوبروف هي ثاني سفينة دعم لوجستي من المشروع 23120. في عام 2019، أكملت بنجاح طوافًا حول العالم لمدة 175 يومًا كجزء من مفرزة السفن الروسية.

يبلغ طول السفينة حوالي 95 مترًا، والعرض حوالي 22 مترًا، والإزاحة 9.5 ألف طن، ومدى الإبحار حوالي 5 آلاف ميل، والاستقلالية حوالي 60 يومًا، والطاقم هو 27 شخصا. أثناء عمليات الإنقاذ، يمكن للسفينة استيعاب ما يصل إلى 43 شخصًا، بما في ذلك أفراد الطاقم.

تم تصميم سفينة الدعم اللوجستي للمشروع 23120 لنقل البضائع والقطر والبحوث الهيدروغرافية وتقديم المساعدة للسفن المعرضة للخطر.