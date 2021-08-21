مقاتلات وعسكريون بريطانيون يصلون إلى كييف للمشاركة في استعراض يوم الاستقلال

وصلت طائرات مقاتلة وعسكريون بريطانيون من القوات المسلحة الملكية إلى أوكرانيا، للمشاركة في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال البلاد، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للسفارة البريطانية في أوكرانيا اليوم السبت.

تحتفل أوكرانيا بالذكرى الثلاثين لاستقلالها في 24 أغسطس/ أب. في هذه المناسبة، يتم التخطيط لاستعراض عسكري واسع النطاق على الأرض وعلى الماء.

وكتبت السفارة على "تويتر": "العسكريون البريطانيون في العرض العسكري لعيد استقلال أوكرانيا. لا تفوت فرصتك لمشاهدة مسيرة فوج الفرسان الملكي، والأداء الرائع لأوركسترا الجيش البريطاني وتحليق مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي فوق كييف. وصل الجيش البريطاني إلى أوكرانيا لإظهار الدعم والصداقة بين بلدينا على الأرض وفي السماء".