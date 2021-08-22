"روستيخ" تعرض أكثر من 50 منتجا جديدا من المعدات العسكرية في آرميا-2021

قال سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للصناعات العسكرية، عشية افتتاح معرض "آرميا-2021"، إن الشركات الدفاعية في "روسيتخ" ستعرض أكثر من 50 منتجًا جديدًا مختلفًا في المعرض.

سيقام الحدث في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس/ أب في حديقة باتريوت في كوبينكا بالقرب من موسكو. يستضيف المنتدى جميع شركات الدفاع الرئيسية في "روستيخ": أو أ كي و"مروحيات روسيا" و"الأنظمة عالية الدقة" و"تيخماش" و"تسيتوتشماش" و"تيخنوديناميكا" و"روس إلكترونيكا" و"شفابي" و"أفوتوماتيكا".

وقال تشيميزوف "هذا العام (شركات "روستيخ") ستعرض أكثر من 1000 معروض، بما في ذلك أكثر من 50 عينة سيتم تقديمها لأول مرة. أكثر من 10 عقود لتوريد أسلحة روسية إلى دول أجنبية".

سيكون أحد العروض الأولى الرئيسية هو نسخة التصدير لمجمع البنسلين الآلي للمدفعية والاستطلاع العسكري. هذه التقنية قادرة على تحديد مواقع إطلاق النار لبطاريات العدو وتنسيق نيران المدافع.

سيقدم مجمع "الأنظمة عالية الدقة" جهازًا لوحيًا للتحكم في نيران المدفعية "بلانشيت-إم-إي إر" سيتم تثبيته على سيارة مصفحة ويسمح بالتحكم في المدافع المجهزة بالتوجيه الآلي والنار. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام الجهاز اللوحي، سيكون من الممكن توجيه صواريخ "كراسنوبول-إم2" و"كيتلوف-2إم" الموجهة. أيضًا، تم إقران المنتج بالكامل بطائرات مسيرة، مما يجعل من الممكن مراقبة الوضع في ساحة المعركة في الوقت الفعلي.

بدورها، ستقدم "مروحيات روسيا" طائرة مسيرة باس-200، التي يمكن استخدامها لحل مختلف المهام: مراقبة المنطقة، وتسليم البضائع، وإجراء عمليات البحث والإنقاذ والزراعة.