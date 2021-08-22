عطل في دبابة "أوبلوت" الأوكرانية يوقف بروفة العرض العسكري... فيديو

يشار إلى أن دبابة تي-84 "أوبلوت" فقدت سرعتها أثناء بروفة العرض وتوقفت عند خريشاتيك، وبعد ذلك تدفق سائل شبيه بالوقود من أسفل الدبابة. تم إحضار جرار خاص من أجل نقل "أوبلوت"، ومع ذلك، حدث إخفاق تام: أثناء النقل، كاد سائق الجرار يهدم دعامة الجسر، ونتيجة لذلك تم نقل تي-84 بواسطة طريق بديل.

أفادت التقارير في وقت سابق وزارة الدفاع الأوكرانية أعدت ثلاث دبابات "اوبلوت" من أجل العرض العسكري، والتي كان من المقرر أن تمر في طابور العرض. على الأرجح، تمت الاستعدادات للاحتفال في عجلة، حيث غادرت إحدى الدبابات للتمرين مع شريط لاصق عليها.

قالت كييف إنه لم يكن لديها الوقت لإزالة الشريط بعد طلاء الدبابات، لأنها كانت في عجلة من أمرها لإعداد "عناصر جديدة" للعرض المعلن عنه.