بياتلون الدبابات... اليوم الأول... سباقات فردية

اليوم، 22 أغسطس/ آب، يقام سباق تشارك فيه فرق من الدرجتين الأولى والثانية، في إطار مسابقة "بياتلون الدبابات"، واحدة من أكثر المسابقات إثارة في منتدى "آرميا- 2021" .

نتيجة القرعة، دخل 11 فريقًا من أذربيجان وبيلاروسيا وفنزويلا وفيتنام وكازاخستان والصين ومنغوليا وروسيا وصربيا وسوريا وأوزبكستان إلى الدرجة الأولى. وتألفت الدرجة الثانية من منتخبات أبخازيا وقطر وقرغيزستان ولاوس ومالي وميانمار وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.

بحسب نتائج قرعة دوري الدرجة الأولى، ستتنافس منتخبات أذربيجان وسوريا في "السباق الفردي" في السباقات على الدبابات الزرقاء، وستتنافس منتخبات الصين وفيتنام وصربيا في السباقات على الحمراء، وستتنافس المنتخبات الوطنية لروسيا وكازاخستان وفنزويلا على الخضراء، وستتنافس بيلاروسيا وأوزبكستان على الصفراء.

في الدرجة الثانية، ستتنافس أبخازيا ومالي على دبابات زرقاء وقيرغيزستان وأوسيتيا الجنوبية على دبابات صفراء، ولاوس وقطر على دبابات حمراء، وطاجيكستان وميانمار على دبابات خضراء.

بناءً على نتائج السباقات الفردية، سيتم تصنيف أفضل الأطقم. سيصبح الثلاثة الأوائل فائزين بجوائز مرحلة "السباق الفردي".

يبدأ سباق فرق الدرجة الثانية في تمام الساعة 10:00، فيما تنطلق فرق الدرجة الأولى في تمام الساعة 11:00.

تتكون المسابقة من عدة مراحل: سباق فردي وسباقان تتابع. يشارك ثلاثة أطقم من كل فريق في سباق فردي - كل على دبابة خاصة به. يتكون المسار من ثلاث دوائر وهو "مليء" بالعقبات المختلفة - الخنادق المضادة للدبابات والعربات وغيرها من الصعوبات التي يحتاج المشاركون إلى التغلب عليها. بالتوازي مع هذا، من الضروري إصابة الأهداف: في الدائرة الأولى من المدفع، في الثانية والثالثة - من المدافع الرشاشة. إذا أخطأت الدبابة الهدف، فإنها تنتقل إلى حلقة الجزاء - تمامًا كما هو الحال في البياتلون العادي. خلال سباقات التتابع، تتغير القواعد - يتناوب ثلاثة أطقم مختلفة من كل فريق على قيادة نفس الدبابة. تعد هذه المرحلة اختبارًا مهمًا للتكنولوجيا، حيث أن كل دبابة تسير لمسافة طويلة.

في معظم الحالات، تستخدم جميع الفرق الدبابات الروسية الصنع تي-72بي3 المحدثة. المشاركون من بيلاروسيا والصين استثناء. في السنوات الأخيرة، قامت الفرق البيلاروسية باستخدام تي-72، التي تم تحديثها في مؤسسات الدفاع في بلدهم، والصينيون - على دبابات Type-96 من إنتاجهم الخاص.