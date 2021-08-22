"كلاشينكوف" تعرض نموذجا أوليا للرشاش "بي بي كي-20"... صور

قال دينيس فيسينكو، نائب المدير العام في شركة "كلاشينكوف" المعني بالمشروعات الخاصة، للصحفيين خلال منتدى "آرميا- 2021" اليوم الأحد، إن "كلاشنيكوف" قدمت الرشاش "PPK-20" لطياري القوات الجوية الروسية لأول مرة.

وقال فيسينكو خلال العرض "إن PPK-20 به دعامة تلسكوبية لإطلاق النار من الكتفين الأيمن والأيسر، ومهداف مسدد، وشعاع الأشعة تحت الحمراء".

ووفقًا له، فإن PPK-20 لديه إمكانات تصدير وسيكون مهما لوحدات القوات الخاصة.

كما ورد في "كلاشينكوف"، اجتاز PPK-20 اختبارات الحكومة، وينتظر القرار النهائي لوزارة الدفاع بشأن تبنيه.

حاليًا، تم الانتهاء من PPK-20، وتم تقليل أبعاده بشكل كبير.