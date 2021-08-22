الولايات المتحدة تعترف بتخلفها عن روسيا في تطوير أنظمة الحرب الالكترونية

قال العقيد دانيال هولاند إن المهندسين العسكريين الأمريكيين يحاولون سد الفجوة بين الجيش الأمريكي والقوات المسلحة الروسية في مجال الحرب الإلكترونية.

هولاند، وهو مسؤول عن تزويد الجيش الأمريكي بمعدات إلكترونية مختلفة في البنتاغون، اعترف بالتأخر الكبير للولايات المتحدة عن روسيا في تطوير أنظمة الحرب الإلكترونية والإنتاج المتسلسل لها، حسب موقع "بوليت روس".

وفقًا للعقيد بالجيش الأمريكي، تم التعامل مع أجهزة التشويش لسنوات عديدة على أنها "مقاتلين إضافيين"، ولكن الآن أدركت الولايات المتحدة أهميتها في الصراعات الحديثة ذات الشدة المتفاوتة.

أبلغ هولاند عن العديد من المشكلات عند العمل على أنظمة الحرب الإلكترونية الأمريكية وأشار إلى أن قيادة القوات المسلحة الأمريكية لا تزال غير قادرة على صياغة متطلبات مثل هذه الأنظمة بوضوح.