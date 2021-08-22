"كلاشينكوف" تطور طائرات انتحارية مسيرة بحرية

قال نيكيتا خاميتوف، رئيس المشاريع الخاصة في شركة ZALA Aero (جزء من كلاشنيكوف)، اليوم الأحد، للصحفيين خلال منتدى "آرميا-2021"، إن الشركة بدأت تطوير نسخة بحرية من طائرات "كوب" كاميكازي (انتحارية) مسيرة.

وقال: "بمبادرتنا الخاصة، بدأنا في تطوير تعديل جديد تمامًا لمجمع كوب المخصص للتمركز البحري. النظام المثبت على سفن النقل والإنزال عالية السرعة والقوارب ذات الأغراض الخاصة يزيد بشكل كبير من قدراتها القتالية".

كما عرضت "كلاشينكوف" نموذجا أوليا للرشاش "بي بي كي-20" في منتدى آرميا-2021.

ويقام معرض "آرميا-2021" في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس/ أب في حديقة باتريوت في كوبينكا بالقرب من موسكو.