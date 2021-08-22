"كلاشينكوف" تعرض صاروخا جديدا للطائرات المسيرة لأول مرة في منتدى آرميا... صور

قال النائب الأول للمدير العام لشركة "كلاشينكوف"، أندريه سيميونوف، خلال إحاطة في منتدى "آرميا 2021"، إن كلاشينكوف قدمت صاروخًا موجهًا جديدًا من طراز "إس-8إل" لأول مرة في "آرميا- 2021"، يمكن تزويد مروحيات مسيرة به.

تم تقديم مروحية مسيرة من تصميم شركة "ستريلا" مع ثلاثة صواريخ "إس-8إل"، في مركز كلاشينكوف التجريبي.

وقال سيمينوف: "اليوم، تعمل مجموعة شركاتنا مع شركة ستريلا للأبحاث والإنتاج لتكييف صاروخ إس-8إل الجديد مع مروحية مسيرة".

وفقًا لسيمينوف، يمكن أن يؤدي استخدام هذا الصاروخ إلى تدمير أهداف فردية وجماعية متحركة وثابتة. يحتوي الصاروخ على رأس صاروخ موجه بالليزر شبه نشط، ورأس حربي متفجر شديد الانفجار، يصل مداه إلى 6 كيلومترات.

وهو مخصص أيضًا للاستخدام من المروحيات والطائرات التي كانت تستخدم سابقًا النسخة غير الموجهة من صاروخ إس-8.

كما عرضت "كلاشنيكوف" لأول مرة نموذجا أوليا للمدفع الرشاش بي بي كي-20.