 بوتين: الطيران الحربي الروسي الأفضل في العالم بلا منازع

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وممثلي حزب "روسيا الموحدة"، الطيران الحربي الروسي بأنه "الأفضل في العالم".

وقال الرئيس بوتين: "روسيا الاتحادية هي رائدة بلا منازع في مجال الطيران الحربي".

وأوضح الرئيس بوتين أنه "بالنسبة إلى الطيران الحربي، فإن العالم بأسره يدرك جيدا هنا، نحن الرائدون بلا منازع في مجال الطيران الحربي".

كما أشار بوتين إلى "أن الطائرات الحربية الروسية ليست فقط تنافسية، بل هي الأفضل في العالم".

وتابع: "أقول هذا دون أي مبالغة، وبشعور الفخر بطائراتنا ومصنعي طائراتنا".