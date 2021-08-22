المطور: الطائرات الانتحارية "كوب" جاهزة للتسليم للقوات الروسية

صرحت مجموعة شركات "كلاشينكوف" لوكالة "سبوتنيك"، خلال معرض "أرميا-2021"، بأن ذخيرة "كوب"، المعروفة أيضًا باسم طائرات كاميكازي (انتحارية)، جاهزة للتسليم إلى القوات المسلحة الروسية.

وقالت الشركة: "طائرة كوب في مرحلة اختبارات الحكومة. نحن على استعداد لتزويد مستودعات مديرية الصواريخ والمدفعية الرئيسية بالطائرة الانتحارية كوب. وتم تأكيد فعالية الأجهزة خلال الاختبارات".

تم تصميم وتصنيع أنظمة الهجوم المسيرة في شركة ZALA-AERO، وهي جزء من "كلاشينكوف".

وفقًا للمطور، تم تصميم طائرات "كوب" المسيرة لضرب الأهداف الأرضية البعيدة. يستهدف جهاز المجمع الهدف إما وفقًا للإحداثيات المحددة مسبقًا، أو بواسطة مشغل المجمع غير المأهول وفقًا للصورة المرسلة من الطائرة المسيرة.

تصل السرعة القصوى لطائرة "كوب" إلى 130 كيلومترًا في الساعة، ومدة الرحلة 30 دقيقة. يبلغ باع جناحي الطائرة أقل بقليل من متر ويمكنها حمل رأس حربي يصل وزنه إلى 3 كيلوغرامات.

وفقًا لمصدر في صناعة الدفاع، استخدم الجيش الروسي طائرات "كوب" المسيرة في سوريا منذ عام 2019 لضرب أهداف إرهابية.