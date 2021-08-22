تسجيل
13:30 GMT22 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2010

    جندي أمريكي سابق: معارك الحرب الأفغانية "أكذوبة"... الجيش "ورقي" والحكومة لم تكن موجودة

    © REUTERS / Finbarr O'Reilly
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048710622_0:51:3072:1779_1200x675_80_0_0_b921358235164d584ae38f03f09b0a56.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202108221049907382-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%B0%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9/

    قال جندي أمريكي سابق إن الحكومة الأفغانية، التي أطاحت بها حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، لم تكن موجودة، مشيرا إلى أن الحرب الأفغانية كانت مليئة بالخرافات والمعلومات الخاطئة.

    مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021
    © AFP 2021 / -
    بعد سيطرة "طالبان" على الحكم... ما هي قوة الجيوش المجاورة لأفغانستان؟
    ذكرت ذلك صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن حديث الجندي الأمريكي السابق غراهام بلاتنر، جاء خلال مقابلة أجرتها الصحيفة معه، كشف فيها وجود فساد عميق وخرافات ومعلومات مضللة بشأن الدور الأمريكي في أفغانستان.

    كما تحدث بلاتنر، عن أسباب سقوط أفغانستان تحت حكم حركة طالبان، خلال أيام، مضيفا: "كانوا يصدقون الخرافات لأنهم لا يملكون القدرة على تغيير الواقع السيئ".

    ووصف الجندي الأمريكي السابق، الذي عمل في العراق وأفغانستان، ما حدث في "الحرب الأفغانية" بـ "العار".

    ويقول غراهام بلاتنر: "في 7 أغسطس/ آب، استولت "طالبان" على مدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز، جنوب غربي البلاد، وكانت أول عاصمة ولاية يتم السيطرة عليها".

    • وتابع: "خلال أيام وفي الـ 15 من أغسطس وصلت "طالبان" إلى كابول بعدما فر الرئيس أشرف غني من البلاد".

    ولفت الجندي الأمريكي السابق إلى أن قوات الولايات المتحدة الأمريكية تركت قاعدة باغرام الجوية، في يوليو/ تموز الماضي، أي قبل شهر من سيطرة حركة "طالبان" على الحكم.

    ما هي خبرة غراهام بلاتنر بالحرب في أفغانستان؟

    ذهب بلاتنر إلى أفغانستان عام 2010، قادما من العراق، بعد نحو عقد من الحرب الأفغانية، وكان ضمن القوات الأمريكية التي أرسلها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لتعزيز جهود مكافحة المتمردين في البلاد والقضاء عليهم، وتغيير مسار الحرب بصورة كاملة، وفقا لمقابلته مع الصحيفة الإسرائيلية.

    يقول الجندي الأمريكي السابق: "رأيت أخطاء في حرب العراق قبل الذهاب إلى أفغانستان عام 2010".

    ويتابع: "كنت أعتقد أن الجنرال ديفيد باتريوس، قائد القوات الدولية في أفغانستان وسلفه الجنرال ستانلي ماكريستال، يقول معلومات صحيحة عن أفغانستان".

    ويتذكر بلاتنر قول الجنرال ماكريستال، في ذلك الحين:

    نحن الآن نقود سياراتنا على الطريق وكأننا جزء من الشعب الأفغاني ونخرج ونمشي خارج المركبات بأمان.

    ويضيف الجندي الأمريكي السابق: كان ذلك شيئا جيدا بالنسبة لي.

    ويتابع: "لكن عندما ذهبت إلى هناك اكتشفت الواقع، وهو أن الجنرالات يقولون تلك التصريحات وصغار الضباط يصدقونها، لكن لا أحد يريد فعل أي شيء.

    • واستطرد: "كانوا جميعا يسجلون نجاحهم بأرقام المهمات والعمليات على الورق للحصول على الترقيات، دون إنجاز أي شيء على أرض الواقع".

    كيف تجعل الأفغان سعداء؟

    يجيب غراهام بلاتنر: "يمكنك تحقيق ذلك بمجموعة من الأرقام تتضمن أكبر عدد من قتلى العدو وإنفاق أكبر قدر من المال على عمليات ودوريات كثيرة، بغض النظر عما تم تحقيقه فعليا".

    جندي أمريكي في مطار كابول يوجه سلاحه نحو أفغاني يحاول مغادرة البلاد إثر سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان
    © AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
    جندي أمريكي في مطار كابول يوجه سلاحه نحو أفغاني يحاول مغادرة البلاد إثر سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان

    الجيش الأفغاني كان جيشا على الورق فقط

    يقول الجندي الأمريكي السابق، إنه بينما يقوم الجيش الأمريكي بعمل إحصائيات جيدة لما يحدث على الأرض ونقله عبر التسلسل القيادي إلى قادة الجيش، فإن الجيش الأفغاني كان جيشا على الورق إلى حد كبير.

    ويتابع: "في البداية كنا نحاول أن نظهر أن القوات الأمنية والجيش الأفغاني قادرون على أداء مهامهم بصورة مستقلة، لكن عندما فشلوا أصبحنا نساعدهم في ذلك على الأرض ونعلن أنهم من نفذ المهمة".

    الجيش الأفغاني... جنود يشاركون في تدريبات عسكرية
    © AFP 2021 / ARUN SANKAR
    الجيش الأفغاني... جنود يشاركون في تدريبات عسكرية

    وتابع: "لذلك فإن الأساس الذي تقوم عليه مهمة القوات الدولية في أفغانستان وهو التدريب والمساعدة ليس إلا خرافة، لأنهم لم يكونوا قادرين على تنفيذ مهام بمفردهم"، مضيفا: "لقد كان ذلك خداعا".

    متى سقطت كابول؟

    سقطت العاصمة الأفغانية "كابول" في قبضة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) في الـ 15 من أغسطس/ آب الجاري، بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

    وبعد سيطرة على الحكم، أعلنت الحركة عفوا عاما على الجميع، داعية إلى حقن الدماء، وتعهدت بالسماح لمن يريدون مغادرة البلاد بالخروج السلس.

    وجاء سيطرة "طالبان" على الحكم في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، الذي بدأ في مايو/ أيار الماضي، بعد صدور قرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتنفيذ الانسحاب وإنهاء حرب، قال إنه كان يجب إنهاؤها منذ وقت طويل

    إنفوجرافيك... ما قدرات الجيش الأفغاني؟
    © Sputnik
    ما قدرات الجيش الأفغاني؟

    انظر أيضا:

    طالبان: فوضى مطار كابل لم تسببها الحركة وكان على الغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء
    طالبان: شقيق الرئيس الأفغاني السابق يعلن مبايعته للحركة
    طالبان: نريد وضوحا بشأن خطة خروج القوات الأجنبية
    رئيسة المفوضية الأوروبية: لم نعترف بـ "طالبان" ولا نجري محادثات سياسية معها
    وكالة: طالبان تمنع الموظفين الحكوميين من استئناف العمل
    طالبان تفرض نظاما حول مطار كابول
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفغان يتسلقون طائرة في مطار كابول
    انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    6 فوائد مذهلة لعصير القصب
    6 فوائد مذهلة لعصير القصب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك