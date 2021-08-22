مظليون من دول عربية يجرون تدريبات استعدادا لمسابقة "الفصيلة المحمولة جوا"... صور

أجرى المشاركون في المرحلة الدولية لمسابقة "الفصيلة المحمولة جوًا -2021"، من السودان والجزائر وقطر، الذين وصلوا إلى مقاطعة ريازان، قفزات تدريبية بين وحدات الفصيلة المحمولة جوا على أنظمة الإنزال الجوي.

تدرب المشاركون في المسابقة على كيفية التصرف عند القفز من مروحية "مي-8" على ارتفاعات عالية، والإجراءات في الهواء في حالات الطوارئ المختلفة في الجو وعند الهبوط خلال التدريب، على أجهزة أنظمة الإنزال الجوي في مدرسة القيادة العليا المحمولة جواً لحرس ريازان. كما أجروا تدريبات على إطفاء المروحية.

كما تدرب الجنود على كيفية التصرف بأنظمة المظلات الروسية D-10 من سلسلة 4، والتي سيتعين على المشاركين القيام بقفزة تدريبية واحدة باستخدامها قبل بدء المسابقة.

في المجموع، يشارك أكثر من 350 عسكريًا من 18 دولة في المسابقة.