إجراء قرعة "كأس البحر" ضمن فعاليات "آرميا-2021"

أقيمت القرعة على أراضي فندق ياس متين في مدينة بندر أنزالي الإيرانية، حيث تستقر وفود الدول المشاركة في مسابقة "كأس البحر" للألعاب العسكرية الدولية 2021 من أذربيجان وكازاخستان وروسيا. في غضون ذلك، تم تحديد ترتيب أداء كل فريق في مراحل منفصلة من المسابقة.

تتكون مسابقة "كأس البحر" من ست مراحل: التدريب البحري (تثبيت السفينة والبرميل)، القتال من أجل بقاء السفينة (سد الثقوب) على جهاز المحاكاة، التدريب على الإنقاذ (ركوب طوف نجاة)، تدمير لغم عائم من إطلاق مدفع رشاش ومدفعية على أهداف بحرية وجوية.

تقام منافسات مسابقة "كأس البحر" هذا العام في ولايتين، واليوم تم افتتاح مسابقة التدريب البحري رسميا في فلاديفوستوك.

تقام الألعاب العسكرية الدولية 2021 في الفترة من 22 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول 2021 على أراضي 11 دولة (روسيا، الجزائر، أرمينيا، بيلاروسيا، فيتنام، إيران، قطر، كازاخستان، الصين، صربيا، أوزبكستان)، بحسب ما نقل موقع "زفيزدا".

في المجموع، يشارك أكثر من 5 آلاف جندي، يتألفون من 275 فريقا من 42 دولة، في 34 مسابقة من "آرميا-2021".