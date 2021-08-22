مشاركة مغربية في الألعاب العسكرية ضمن فعاليات "آرميا 2021"...صور

شاركت تسعة بلدان في مسابقة "بولرانيا زفيزدا" للمهام الخاصة التي تجري ضمن فعاليات "آرميا 2021" على ملعب بريتسكاي للتدريب في بيلاروسيا.

وسيمثل المنتخب الروسي فريقان من القوات الخاصة والحرس الوطني.

وسيتنافس عسكريون من وحدات القوات الخاصة من إيران وفنزويلا والمغرب وروسيا وبيلاروسيا والهند والصين وباكستان وأوزبكستان في تدريبات المراحل الست من المسابقة. في المرحلة الأولى، سيحدد الحكام مستوى التدريب الفردي للمشاركين وتماسك المجموعات.

خلال المراحل المتبقية، سيعمل المتسابقون على معايير مختلفة وأداء المهام في بيئة تكتيكية تقليدية.

هذا وشهدت المسابقة لهذا العام ازدياد عدد الفرق المشاركة ليصل لـ10 فرق، وسيكون المشاركون قادرين ليس فقط على التنافس في المهارة في تكوين موسع، ولكن أيضا على تبادل الخبرات أثناء أداء التمارين، بحسب ما أعرب عقيد القوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا عن تقديره للسمة الرئيسية لـ "بولرانيا زفيزدا" نيكولاي سميكوفيتش.

قناصة اللواء الأول للمشاة المظليين المشاركين بالألعاب العسكرية الدولية 2021 بروسيا بحفل الافتتاح#القوات_المسلحة_الملكية pic.twitter.com/RXVKmMdQz5 — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) August 22, 2021

بشكل عام، لم تخضع شروط المسابقة لتغييرات كبيرة، حيث حافظت على ست مراحل تقليدية. ومع ذلك، تمت بعض الإضافات.

وتمت إضافة تمرينين جديدين للرماية، حيث سيستخدم المشاركون بنشاط طائرات كوادكوبتر للاستطلاع وتحديد الهدف.

رئيس الفريق الروسي المشارك، المقدم أرتيوم كوزين، أعرب عن ثقته بأعضاء الفريق مع التركيز على نقاط القوة.

وفي إطار عملية التحضير لإنطلاق فعاليات البطولة يتعرف المشاركون على الأسلحة والمعدات، ودراسة مواقع التدريبات في ساحة التدريب. وأعضاء المنتخب الوطني الروسي، مثل ممثلي الفرق الأخرى ، سيستخدمون الأسلحة والمعدات المقدمة من الدولة المضيفة في المسابقة. وبعد القرعة، ستتلقى الفرق الأسلحة بالإضافة إلى إجراء تدريبات على الرماية.

هذا وستبدأ المسابقات الثلاث التي تجري على أراضي بيلاروسيا ضمن فعاليات "آرميا 21"، بعد حفل الافتتاح، الذي سيعقد في 22 أغسطس/ آب داخل أسوار قلعة بريست.