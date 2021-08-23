"مناورة دقيقة" لسفينة بحرية روسية سرية تخيف أيرلندا

كانت سفينة تابعة للبحرية الروسية تقوم بمناورات دقيقة بالقرب من أيرلندا، حسب صحفيين فرنسيين.

تحدث صحفيون بريطانيون، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، عن مناورات غير عادية لسفينة الأبحاث "يانتار" التابعة للبحرية الروسية. تم رصد السفينة بالقرب من أيرلندا، حيث تعمل كابلات الاتصالات البحرية. وبحسب محللين فرنسيين، فإن السلطات البريطانية لديها كل أسباب القلق، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن مجلة "كابيتال".

وقالت المجلة: "الوضع حساس للغاية. شوهدت السفينة الروسية في منطقة حساسة بشكل خاص، تمر بجانب الكابلات البحرية. هذه معدات استراتيجية تمر من خلالها معظم الاتصالات العالمية ومختلف المعاملات المالية".

تم تشغيل "يانتار" في عام 2015 وهي تابعة لأحد أكثر الهياكل غموضًا في روسيا - المديرية الرئيسية لأبحاث أعماق البحار. تم تصنيعها كسفينة أبحاث أوقيانوغرافية وفي نفس الوقت لديها معدات فريدة مصممة لإجراء عمليات سرية.

جاء قلق السلطات البريطانية بسبب أن يانتار"قد مرت بالقرب من كابلات AEConnect-1 و Celtic Norse. هذا الأخير يربط أيرلندا بالولايات المتحدة.

وبحسب المجلة: "أمضت السفينة الروسية في 18 أغسطس/ آب عدة ساعات في مناورات متعرجة بالقرب من مقاطعتي مايو ودونيغال". وقال محللون فرنسيون إن الجيش وصف هذه الأعمال بأنها مشبوهة للغاية.