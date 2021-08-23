مدير مصنع عسكري روسي يكشف أهم ميزة في أحدث مركبة مشاة

أنتجت روسيا في الفترة الأخيرة مركبة مدرعة قتالية جديدة للمشاة أطلق عليها اسم "كورغانيتس" نسبة إلى مدينة كورغان التي يقع فيها مصنع الآليات العسكرية المدرعة "كورغان ماش زافود".

قال بيوتر تيوكوف، مدير المصنع، عن مميزات "كورغانيتس" للصحفيين خلال معرض الأسلحة والمعدات العسكرية "أرميا 2021" إن مركبة "كورغانيتس" قابلة للتعديل وإعادة التجهيز لحمل أحدث أنواع الأسلحة.

وكانت مركبة "كورغانيتس" في البداية متسلحة بمدفع عيار 30 ملم. أما الآن فهي مجهزة بمدفع عيار 57.

وأشار مدير المصنع إلى أن منصة أو برج الأسلحة الجديد الذي حصلت عليه المركبة يسمح بتغيير أسلحتها لتحل محلها أحدث وأقوى الأسلحة في أسرع وقت.

وتنتمي مركبة "كورغانيتس" إلى الجيل الجديد من الآليات المدرعة، وهي أكثر حماية أمام القذائف المضادة من سابقاتها وأثقل. وتمت صناعة محرك جديد لها. ومن أهم مميزاتها أنها قابلة للتطوير والتحديث.

ومن الجدير ذكره أن معرض "آرميا 2021" يضم آلية مدرعة روسية جديدة مخصصة لأغراض الاستطلاع وتسيير الدوريات الأمنية.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الآلية الجديدة وريثة آلية "بي إر دي إم 2" التي نالت شهرة واسعة بعد أن شاركت في الحروب الكثيرة واقتناها أكثر من 50 دولة.